 Blink Outdoor 2K+ e Videocitofono 2K+ a 34,99 euro: sconto 79%
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Blink Outdoor 2K+ e Videocitofono 2K+ a 34,99 euro: sconto 79%

Il bundle con Blink Outdoor 2K+ e Blink Videocitofono 2K+ è in super sconto per la Festa delle Offerte Prime: risparmi il 79% sul listino.
Blink Outdoor 2K+ e Videocitofono 2K+ a 34,99 euro: sconto 79%
Tecnologia Casa e Domotica
Il bundle con Blink Outdoor 2K+ e Blink Videocitofono 2K+ è in super sconto per la Festa delle Offerte Prime: risparmi il 79% sul listino.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

C’è un bundle in sconto del 79% su Amazon che rende smart la tua casa, proteggendola: è quello che include Blink Outdoor 2K+ e Blink Videocitofono 2K+, proposti nelle rispettive versioni alimentate a batteria, così da non dover fare i conti con l’impiccio dei cavi per l’alimentazione. La promozione fa parte dell’evento Festa delle Offerte Prime che ha preso il via a mezzanotte. Scegli la colorazione che preferisci tra BiancoNero.

Una è la videocamera per esterni resistente alle intemperie, l’altro il videocitofono smart per parlare con i visitatori anche quando si è lontani. Tra i punti di forza della prima ci sono la nitidezza 2K del sensore, lo zoom 4x per osservare ogni dettaglio da vicino e l’audio bidirezionale. Il secondo è facile da installare e vede colori reali anche con poca luce. Entrambi hanno in dotazione l’intelligenza artificiale per rilevare movimenti o anomalie e possono essere controllati da remoto via smartphone. Il modulo di sincronizzazione per collegare fino a 10 dispositivi è incluso. Scopri di più nella scheda sull’e-commerce.

Il bundle con Blink Videocitofono 2K+ e Blink Outdoor 2K+

Tutto questo al prezzo finale di soli 34,99 euro. Con la stessa spesa è possibile scegliere altri due bundle: quello con il videocitofono cablato anziché a batteria e quello con la videocamera per interni Blink Mini 2K+. Sono combinazioni diverse, ma con un unico obiettivo: trasformare la casa in una smart home e tenerla al sicuro, anche quando si è via.

EsclusivaPrimeDay
Videocamera esterna 2K+ Blink con Videocitofono 2K+ a pile Blink (ultimo modello), Bianco, Modulo di sincronizzazione di base incluso

Videocamera esterna 2K+ Blink con Videocitofono 2K+ a pile Blink (ultimo modello), Bianco, Modulo di sincronizzazione di base incluso

EsclusivaPrimeDay

34,99169,98€-79,42%

Vedi l’offerta

Se hai acquisti in programma, ti segnaliamo che fino a domani potrai approfittare della Festa delle Offerte Prime: Amazon ha raccolto migliaia di promozioni nel suo catalogo. L’evento è riservato agli iscritti Prime, ma puoi attivare gratis la prova dalla durata di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 ott 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Metti in sicurezza casa con la Telecamera WiFi Imou con doppia lente a meno di 60€

Metti in sicurezza casa con la Telecamera WiFi Imou con doppia lente a meno di 60€
I robot aspirapolvere roborock più amati in promo alla Festa delle Offerte Prime

I robot aspirapolvere roborock più amati in promo alla Festa delle Offerte Prime
Le promozioni anticipate Lefant stravolgono i prezzi su Amazon prima delle Offerte Prime

Le promozioni anticipate Lefant stravolgono i prezzi su Amazon prima delle Offerte Prime
Roborock Qrevo S5V a -42% per la Festa delle Offerte Prime

Roborock Qrevo S5V a -42% per la Festa delle Offerte Prime
Metti in sicurezza casa con la Telecamera WiFi Imou con doppia lente a meno di 60€

Metti in sicurezza casa con la Telecamera WiFi Imou con doppia lente a meno di 60€
I robot aspirapolvere roborock più amati in promo alla Festa delle Offerte Prime

I robot aspirapolvere roborock più amati in promo alla Festa delle Offerte Prime
Le promozioni anticipate Lefant stravolgono i prezzi su Amazon prima delle Offerte Prime

Le promozioni anticipate Lefant stravolgono i prezzi su Amazon prima delle Offerte Prime
Roborock Qrevo S5V a -42% per la Festa delle Offerte Prime

Roborock Qrevo S5V a -42% per la Festa delle Offerte Prime
Davide Tommasi
Pubblicato il
6 ott 2026
Link copiato negli appunti