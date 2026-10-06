Blink Outdoor 2K+ e Videocitofono 2K+ a 34,99 euro: sconto 79%

C’è un bundle in sconto del 79% su Amazon che rende smart la tua casa, proteggendola: è quello che include Blink Outdoor 2K+ e Blink Videocitofono 2K+, proposti nelle rispettive versioni alimentate a batteria, così da non dover fare i conti con l’impiccio dei cavi per l’alimentazione. La promozione fa parte dell’evento Festa delle Offerte Prime che ha preso il via a mezzanotte. Scegli la colorazione che preferisci tra Bianco e Nero.

L’offerta sul bundle Blink per la sicurezza della casa

Una è la videocamera per esterni resistente alle intemperie, l’altro il videocitofono smart per parlare con i visitatori anche quando si è lontani. Tra i punti di forza della prima ci sono la nitidezza 2K del sensore, lo zoom 4x per osservare ogni dettaglio da vicino e l’audio bidirezionale. Il secondo è facile da installare e vede colori reali anche con poca luce. Entrambi hanno in dotazione l’intelligenza artificiale per rilevare movimenti o anomalie e possono essere controllati da remoto via smartphone. Il modulo di sincronizzazione per collegare fino a 10 dispositivi è incluso. Scopri di più nella scheda sull’e-commerce.

Tutto questo al prezzo finale di soli 34,99 euro. Con la stessa spesa è possibile scegliere altri due bundle: quello con il videocitofono cablato anziché a batteria e quello con la videocamera per interni Blink Mini 2K+. Sono combinazioni diverse, ma con un unico obiettivo: trasformare la casa in una smart home e tenerla al sicuro, anche quando si è via.

Se hai acquisti in programma, ti segnaliamo che fino a domani potrai approfittare della Festa delle Offerte Prime: Amazon ha raccolto migliaia di promozioni nel suo catalogo. L’evento è riservato agli iscritti Prime, ma puoi attivare gratis la prova dalla durata di 30 giorni.