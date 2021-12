Blink Outdoor: la telecamera perfetta per esterni

Niente più dubbi sulla sorveglianza grazie a una perfetta telecamera di sicurezza come Blink Outdoor. Se hai uno spazio esterno da dover tenere in sicurezza, credimi, acquistando questo dispositivo non potrai più avere dubbi. Io te lo consiglio vivamente anche perché è in promozione su Amazon e hai l'occasione di portartelo a casa con un risparmio di ben €45.

Il suo prezzo finale, infatti, è di appena €54,99 ma credimi, ne vale proprio la pena. Con le spedizioni senza costi aggiuntivi per i clienti prime lo ricevi il prima possibile a casa tua.

Blink outdoor: la videocamera di sicurezza che non può deluderti

Tra i vari pregi di Blink Outdoor c'è la sua estetica semplicissima e lineare. Ovviamente questo non è un dettaglio rilevante dal momento in cui la sua funzione non è quella di abbellire un terrazzo o un balcone, ma ciò nonostante voglio fartelo notare perché con le sue dimensioni ridotte puoi praticamente montarla ovunque.

Ti farà piacere sapere che non ha bisogno di alcun collegamento con fili. Al suo interno ha una batteria integrata che ti concede un'autonomia di 2 anni continuativi così non devi preoccuparti di doverla staccare e riattaccare in continuazione per salvaguardare la tua casa.

Le sue caratteristiche di punta sono:

Una lente che riprende tutto quanto in HD;

La gestione mediante smartphone o assistente vocale se in casa possiedi Amazon Alexa ;

; La rilevazione del movimento;

del resistenza alle intemperie;

alle intemperie; La presenza di un microfono e di una cassa integrate per poter sfruttare l'audio bidirezionale.

Acquista subito la tua Blink Outdoor in promozione su Amazon ad appena €54,99. Ti ricordo che se ancora non sei abbonato Prime, hai ancora l'occasione di sottoscrivere la prova gratuita di 30 giorni che non prevede alcun vincolo e che puoi disattivare in qualunque momento.