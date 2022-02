Blink Outdoor: sistema di videosorveglianza completo a soli 200 euro

Se vuoi una maggiore sicurezza per la tua casa o la tua attività, oggi puoi fare un vero e proprio affare con il set Blink Outdoor che, con soli 200 euro, offre un intero kit per la videosorveglianza. Un pacchetto da 4 telecamere utilizzabili sia in ambienti interni che esterni dal rapporto qualità/prezzo incredibile.

Kit Blink Outdoor 4 telecamere: caratteristiche tecniche

La Blink Outdoor ha un design estremamente compatto e discreto, in una veste completamente nera. Si tratta di videocamere ad alta risoluzione e completamente wireless. L’alimentazione, infatti, è fornita da due batterie AA al litio incluse, capaci di far funzionare il dispositivo fino a ben 2 anni. Non manca, naturalmente, la connettività Wi-Fi che consente di collegare le videocamere alla rete domestica. In questo modo, tramite l’applicazione dedicata, potrai accedere alle immagini in qualsiasi momento e senza destreggiarti tra grovigli di cavi. L’installazione, infatti, è estremamente semplice grazie alla configurazione guidata che in pochi passaggi consente di avere l’intero sistema pronto e funzionante in pochi minuti.

Non manca la visione notturna grazie al sensore a infrarossi e la funzione di rilevazione del movimento. Quest’ultima consente di ricevere una notifica in tempo reale sullo smartphone, in modo da poter intervenire tempestivamente in caso di anomalie. La struttura delle telecamere, inoltre, è realizzata per resistere a qualsiasi agente atmosferico, dalla pioggia al sole diretto. Decisamente pratico l’audio bidirezionale che consente di condurre conversazioni comodamente da remoto. Naturalmente, essendo un prodotto Amazon non manca l’integrazione con Alexa che permette di gestire le telecamere direttamente con la propria voce. Per quanto riguarda il salvataggio delle registrazioni, questa può avvenire in cloud così da averne accesso in qualsiasi momento anche da remoto. In alternativa, è possibile utilizzare il Sync Module 2 incluso abbinandolo ad una pendrive o un hard disk esterno.

Con uno sconto del 35%, il kit Blink Outdoor da 4 telecamere è disponibile su Amazon a soli 199,99 euro per un risparmio di ben 110 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.