Blink Video Doorbell by Amazon: chi c'è alla porta?

Tra i molti nuovi dispositivi annunciati da Amazon c'è anche Blink Video Doorbell, il primo campanello smart del brand (o videocitofono). Include funzionalità pensate per integrarsi al meglio all'ecosistema predisposto dal gruppo per la smart home, interfacciandosi con gli apparecchi della linea Echo e con quelli basati su Alexa.

Amazon presenta Blink Video Doorbell

Consente di vedere chi c'è alla porta anche da remoto, trasmettendo immagini e audio in tempo reale a un'applicazione su smartphone. Sarà così possibile tenere sotto controllo in ogni momento l'accesso allo spazio domestico. Le clip acquisite possono essere salvate localmente con Sync Module 2 (venduto separatamente), su una chiavetta USB oppure nel cloud, sfruttando il servizio in abbonamento proposto (con un periodo di prova gratuita iniziale da 30 giorni).

Queste le principali specifiche tecniche: campo visivo da 135° in orizzontale e 80° in verticale, registrazione e visualizzazione a 1080p (notturna a infrarossi dopo il tramonto), framerate di 30 fps, alimentazione con due batterie AA o mediante connessione alla rete domestica, supporto WiFi, configurazione attraverso l'app Blink Home Monitor disponibile per Android, iOS e Fire OS, altoparlante e microfono per registrazione e comunicazione audio bidirezionale, anello LED a tre colori (blu, rosso, verde) che indica quando il dispositivo è in funzione, resistenza a temperature da -20° C a 45° C. Le dimensioni sono pari a 130x42x27 millimetri, il peso si attesta a 91 grammi. Due le colorazioni previste: nero e bianco.

La scheda del prodotto è già disponibile su Amazon, con la possibilità di prenotare l'invio di un'email non appena sarà possibile effettuare l'acquisto al prezzo di 59,99 euro.