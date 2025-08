Blocca il prezzo della luce per 5 anni con Alperia: scopri la promo

Scegliere un fornitore affidabile oggi significa garantirsi non solo risparmio, ma anche stabilità e sostenibilità nel tempo.

Con l’offerta Alperia Direct Energy, attivabile fino al 30 settembre 2025, è possibile bloccare il prezzo della luce per 5 anni e accedere a una fornitura di energia interamente rinnovabile, prodotta direttamente dalla centrale idroelettrica di Cardano, nel cuore dell’Alto Adige.

Alperia Direct Energy: energia pulita e prezzo fisso per cinque anni

La proposta di Alperia unisce la forza della natura a una tariffa trasparente. Per i primi 200 kWh mensili, il prezzo è fissato a 0,088 €/kWh, con una quota fissa annuale di 144€ per punto di prelievo (POD). L’energia fornita è certificata da Garanzie d’Origine, proveniente da fonti rinnovabili e, nello specifico, dall’impianto idroelettrico di Cardano, capace di generare oltre 600 milioni di kWh all’anno.

Scegliere questa offerta significa stipulare un patto a lungo termine con l’ambiente e con la propria tranquillità economica. Per cinque anni, la tua bolletta non subirà aumenti legati all’andamento dei mercati energetici. Una soluzione perfetta per chi cerca sicurezza nei costi, semplicità di gestione e una fornitura sostenibile.

Alperia Direct Energy è attivabile solo online e rappresenta una delle poche offerte sul mercato che combina energia green e prezzo bloccato a lungo termine. Per aderire c’è tempo fino al 30 settembre: è il momento giusto per passare ad Alperia.