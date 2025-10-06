Blocca il prezzo dell’energia per un anno e guarda NOW gratis con NeN

Nel mercato dell’energia, spesso complicato e pieno di variabili, NeN ha scelto la via più semplice: una rata fissa al mese per 12 mesi, calcolata sui tuoi reali consumi.

Un modello chiaro, digitale e trasparente, pensato per chi non vuole più rischiare alti conguagli, costi nascosti e bollette incomprensibili. E ora c’è un motivo in più per passare a NeN: se attivi una fornitura luce o gas entro il 15 ottobre 2025, ricevi in regalo un anno di abbonamento a NOW!

12 bollette uguali, nessuna sorpresa

NeN divide per 12 quello che spenderesti in un anno e ti invia 12 bollette identiche, senza sorprese. Alla fine dell’anno, ricalcola la rata sulla base dei consumi reali e del prezzo della materia prima. Tutto qui.

Puoi attivare luce, gas o entrambi direttamente online, caricando la tua ultima bolletta: in pochi minuti completi il passaggio, senza interruzioni di fornitura.E se ti sembra semplice, è perché lo è davvero.

Come funziona l’offerta NOW

La promozione “Fatti NeN e guardati NOW” è la novità di stagione.

Chi sottoscrive una fornitura di luce o gas entro il 15 ottobre 2025 con il codice promozionale FATTINOW riceve un voucher per un anno gratuito di NOW, con i pacchetti Cinema, Serie TV e Show inclusi.

Dopo la sottoscrizione, il voucher arriva via e-mail entro due o tre settimane, accompagnato da tutte le istruzioni per l’attivazione.

Niente costi nascosti, niente rinnovi automatici indesiderati: allo scadere dei 12 mesi, l’utente potrà scegliere se continuare a 11,99 €/mese (Pass Entertainment + Cinema).

Prezzi chiari e bloccati

NeN punta sulla stabilità: le sue tariffe sono pensate per essere chiare e sostenibili:

Luce | Uno → 0,12 €/kWh, quota fissa 9 €/mese, prezzo bloccato 1 anno

Luce | Dieci → 0,12 €/kWh, quota fissa 10 €/mese, prezzo bloccato 10 anni

Gas | Uno → 0,42 €/Smc, quota fissa 10 €/mese, prezzo bloccato 1 anno

Il prezzo è riferito alla materia prima, perdite di rete incluse, e vale per forniture domestiche fino a 6.000 kWh/anno. La tariffa luce è monoraria: stessa cifra di giorno e di notte.

Energia 100% green

NeN fornisce energia elettrica da fonti rinnovabili al 100%, proveniente da impianti eolici, solari e idroelettrici italiani. Per conoscere l’offerta completa di NeN Energia clicca qui.