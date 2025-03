Blocca il prezzo di luce e gas con Octopus Energy e risparmia

Se vuoi proteggerti dagli aumenti del costo dell’energia e avere la certezza di una bolletta stabile per un anno intero, Octopus Energy ha la soluzione giusta per te.

Con l’offerta Octopus Fissa 12M, puoi bloccare il prezzo della materia prima di luce e gas per 12 mesi e beneficiare di uno sconto sui costi di commercializzazione, risparmiando 12€ all’anno rispetto al prezzo standard. Per attivare la promozione basta andare sul sito di Octopus.

Prezzi bloccati per un anno e costi di commercializzazione più bassi: scopri Octopus Energy

L’offerta Octopus Fissa 12M garantisce una tariffa stabile per un anno:

Energia elettrica : 0,1474 €/kWh;

: 0,1474 €/kWh; Gas naturale : 0,534 €/Smc;

: 0,534 €/Smc; Costo di commercializzazione: 96 €/anno invece di 108 €.

Grazie a questa formula, non dovrai preoccuparti di oscillazioni di prezzo e potrai pianificare la tua spesa energetica senza brutte sorprese. E, a differenza di molti altri fornitori, Octopus Energy non impone un passaggio automatico a tariffe meno convenienti al termine del primo anno. Sarai tu a scegliere se rinnovare il tuo contratto con l’offerta Octopus Fissa 12M o passare alla tariffa variabile Octopus Flex, in base alle tue esigenze e all’andamento del mercato.

Inoltre, con Octopus potrai contare su energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, prodotta in Italia. E se dovessi avere dei problemi, il servizio clienti risponde solitamente in meno di un minuto.

L’offerta è disponibile fino al 18 marzo 2025 e ti garantisce 12 mesi di prezzo fisso, con uno sconto di 12€ sui costi di commercializzazione. Blocca ora la tua tariffa e goditi un anno senza pensieri con Octopus Energy, il fornitore che mette la trasparenza e la convenienza al primo posto.