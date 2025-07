Blocca il prezzo di luce e gas con Octopus Energy: l'offerta scade oggi

Octopus Energy propone un’opportunità imperdibile per i nuovi clienti che vogliono avere la certezza di non affrontare rincari sulle bollette nei prossimi mesi.

Con l’offerta Octopus Fissa 12M, infatti, è possibile bloccare il costo dell’energia per un intero anno, rendendosi completamente indipendenti dalle fluttuazioni del mercato. Nelle prossime righe scopriamo nel dettaglio come funziona, ma attenzione: la promo in questione scade fra poche ore!

Ottieni tariffe fisse e convenienti per un anno con Octopus Energy

Con l’offerta Octopus Fissa 12M, i nuovi clienti possono fissare il prezzo dell’energia a 0,1298 €/kWh per la luce e 0,489 €/Smc per il gas naturale, per un periodo di 12 mesi. A questo si aggiunge un costo di commercializzazione estremamente competitivo, pari a 7€ al mese, tra i più bassi sul mercato. In più, l’energia fornita è 100% rinnovabile, a testimonianza dell’impegno di Octopus Energy nella sostenibilità.

Questa promo è l’ideale per chi cerca stabilità e chiarezza nei costi, dal momento che evita il rischio di aumenti imprevisti. Per attivarla, non sono previsti costi iniziali né interruzioni della fornitura, ed è sufficiente fornire i dati necessari (come il codice POD per la luce e il codice PDR per il gas) per procedere velocemente con l’attivazione.

Visita il sito ufficiale di Octopus Energy e approfitta subito di questa vantaggiosa proposta.