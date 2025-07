Blocca il prezzo di luce e gas per 12 mesi con Octopus Energy, fino al 31 luglio

Chi è in cerca di un nuovo fornitore può approfittare della promozione attivata da Octopus Energy, valida fino al 31 luglio. La promo Octopus Fissa 12M consente di bloccare il prezzo di energia elettrica e gas naturale per un intero anno, mettendo al riparo da possibili aumenti nei prossimi mesi.

Con le nuove condizioni, il costo dell’energia viene fissato a 0,1188 €/kWh per l’elettricità e 0,419 €/Smc per il gas, con un contributo mensile fisso di 7€ per ciascuna fornitura, tra i più competitivi sul mercato.

Come attivare la nuova offerta di Octopus Energy

L’attivazione è gratuita e avviene direttamente online sul sito di Octopus, senza alcun costo iniziale. Inoltre, rispetto alle versioni precedenti della stessa offerta, le nuove tariffe risultano più convenienti. Ecco cosa cambia:

Energia elettrica: da 0,155 €/kWh si passa a 0,1188 €/kWh

Gas: da 0,427 €/Smc a 0,419 €/Smc

Per attivare l’offerta bastano pochi dati: intestatario del contratto, codice POD (per la luce), codice PDR (per il gas) e un IBAN valido per l’addebito. C’è tempo fino al 31 luglio per approfittare di questa promozione e bloccare il costo delle forniture per 12 mesi.