Blocca il telemarketing a ogni ora del giorno grazie a questo tool

Bloccare il telemarketing selvaggio, con telefonate e messaggi spam a ogni ora del giorno, è il desiderio di molte persone, ormai esauste di fronte a quello che reputano un vero e proprio accanimento nei loro confronti. E se i rimedi “istituzionali” hanno in gran parte fallito, è d’obbligo rivolgersi altrove.

Una delle soluzioni migliori per eliminare definitivamente il telemarketing è Incogni, innovativo tool progettato dalla squadra di Surfshark, a sua volta punto di riferimento nel settore VPN.

Incogni ha dalla sua un ampio database che racchiude centinaia di broker di dati, aziende che raccolgono, memorizzano e poi vendono i dati personali ceduti inavvertitamente dagli utenti. Non appena trova una corrispondenza tra i dati dell’utente e quelli in suo possesso, contatta il data-broker richiedendo l’eliminazione immediata dei dati. Messi alle strette, e per evitare di essere sanzionati, i broker di dati eliminano i dati richiesti, andando così a bloccare del tutto le chiamate indesiderate a tutte le ore del giorno.

Il piano annuale di Incogni è in offerta a 5,87 euro al mese invece di 13,98 eruo, grazie al codice sconto esclusivo del 58% utilizzando il coupon BFCM24 in fase di check-out. La promozione in corso include anche una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Come utilizzare il codice sconto esclusivo BFCM24 per il 58% di sconto su Incogni

Per ottenere il 58% di sconto sul piano di 12 mesi del servizio Incogni occorre collegarsi a questa pagina del sito ufficiale, cliccare su Get Started e poi su Get Annual Plan. Nella pagina che si apre è sufficiente individuare il box vuoto Enter coupon code, inserire il codice BFM24 (scritto tutto in maiuscolo) e fare clic su Apply. Lo sconto verrà riconosciuto in automatico dal sistema.