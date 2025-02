Blocca le e-mail spam e proteggi la tua privacy con questo tool

Ogni giorno un numero considerevole di persone riceve una o più e-mail spam sulla propria casella di posta elettronica. Tutti questi messaggi spazzatura non sono altro che il segnale che c’è qualcosa che non va. Più precisamente, il problema sta nella cessione involontaria dei propri dati personali quando si naviga in Internet. Da qui possono scaturire infatti seccature ancora peggiori, come furti di dati e attacchi malware.

E a un problema si risponde con una soluzione. Nel caso specifico il rimedio più efficace è Surfshark Alert, un tool che monitora account e-mail, carte di credito e documenti di identità, inviando una notifica istantanea non appena rileva una fuga di dati personali.

Alert è incluso nel piano antivirus Surfshark One, che tra le altre cose comprende anche una VPN pluripremiata: al momento è disponibile a 2,69 euro al mese per i primi due anni, grazie all’85% di sconto rispetto al prezzo di listino (la promozione in corso prevede inoltre tre mesi extra gratis).

Con Alert si ottiene un monitoraggio completo dei propri indirizzi e-mail, delle carte di credito e dei documenti d’identità. Ecco come funziona:

monitoraggio indirizzi e-mail : notifica immediata qualora i dati riferiti a un proprio indirizzo di posta elettronica rimangono esposti in seguito a una violazione;

: notifica immediata qualora i dati riferiti a un proprio indirizzo di posta elettronica rimangono esposti in seguito a una violazione; monitoraggio delle carte di credito : avviso istantaneo nell’eventualità i dati della carta di credito siano divulgati sul web;

: avviso istantaneo nell’eventualità i dati della carta di credito siano divulgati sul web; monitoraggio dei documenti di identità: scansione dei documenti di oltre 90 Paesi, con l’obiettivo di scoprire se il proprio documento di identità è stato violato e appare online.

Come indicato prima, Alert è incluso in Surfshark One, il pacchetto di cybersecurity in grado di offrire ai suoi utenti una privacy online completa: navigazione sul web senza tracciamento dei dati, difesa della sicurezza dei propri account e protezione avanzata dei propri dispositivi dalle minacce informatiche. I dettagli dell’offerta sono consultabili sul sito ufficiale di Surfshark.