Bloccare le chiamate spam ora è più facile con questo trucco

Le chiamate spam sono sempre più frequenti, nonostante il tentativo di arginarle con il Registro delle Opposizioni. Tutto ruota intorno a un problema di privacy: è fin troppo frequente dover fare i conti con la diffusione online dei propri dati personali che possono essere utilizzati dai call center per avviare campagne di telemarketing che, in molti casi, rischiano di diventare delle vere e proprie campagne di spam.

Per bloccare le chiamate spam è necessario, quindi, riuscire a eliminare i propri dati personali online, in modo da proteggere la propria privacy e togliere la possibilità ai call center di entrare in possesso, in modo indiretto, delle nostre informazioni. Senza ricorrere agli strumenti giusti, si tratta di un’impresa tutt’altro che semplice. Fortunatamente, però, la soluzione c’è.

Con Incogni è possibile sfruttare un servizio che permette di ottenere la cancellazione dei dati personali online, in modo semplice ed efficace. Il servizio prevede un meccanismo in abbonamento con la possibilità di ottenere uno sconto del 50% scegliendo l’abbonamento annuale. In questo caso, il costo del servizio sarà di 5,99 euro al mese. Per tutti i dettagli è possibile visitare il sito di Incogni tramite il box qui di sotto.

Come fa Incogni a bloccare le chiamate spam

Incogni è un servizio che consente di ottenere la cancellazione dei propri dati personali online. Eliminando questi dati (tra cui potrebbe esserci, ad esempio, il numero di cellulare), è possibile bloccare la profilazione e il telemarketing mirato. In questo modo, si potranno, quindi, bloccare le chiamate spam.

Il funzionamento è semplice: dopo aver attivato Incogni, sarà sufficiente autorizzare il servizio ad “entrare in azione”. Incogni si occuperà di contattare i data broker per ottenere la cancellazione dei dati personali dell’utente. Periodicamente, inoltre, l’utente riceverà dei report sullo stato delle richieste di cancellazione.

Per accedere a Incogni basta attivare l’abbonamento annuale che prevede un costo di 5,99 euro al mese, con fatturazione anticipata e garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni.