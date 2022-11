Blocco di annunci e malware: quale VPN offre questa funzione?

Se è vero che le VPN offrono principalmente una funzione di “filtro" rispetto alla connessione, non è detto che possano andare oltre, proponendo anche ulteriori utilità.

Il blocco di annunci e malware, in tal senso, non è un’opzione rara. Strumenti di livello come Surfshark infatti, propongono agli utenti questa utility molto utile al giorno d’oggi.

I malware infatti, sono una vera e propria piaga sul Web. Proteggere l’anonimato online è importante ma, una volta che un dispositivo elettronico è compromesso, risulta superfluo preoccuparsi della privacy.

Questo tipo di protezione dunque, risulta utile su pressoché qualunque tipo di dispositivo. Che si stia navigando tramite smartphone, laptop o computer desktop: i malware restano un pericolo costante e la prudenza non è più sufficiente per evitare questo rischio.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

L’importanza di uno strumento per il blocco di annunci e malware

Se è vero che i migliori antivirus offrono adeguata copertura in tal senso, avere uno strumento in supporto non è mai sbagliato.

I malware infatti sono in continua evoluzione e, poter contare su una sorta di doppio filtro, può essere fondamentale per evitare un attacco ancora non individuato dagli antivirus.

SurfShark, in questo senso, offre un sistema di blocco annunci e malware all’altezza della situazione, che può competere con i migliori servizi di VPN sul mercato. A questa utility poi, tale provider aggiunge anche altri vantaggi consistenti per l’utenza.

Si parla, tra le altre cose, di un numero di dispositivi illimitato utilizzabile con un singolo account affiancato dallo strumento di blocco per pop-up dei cookie. Il sistema di autenticazione a due fattori e l’assistenza, attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, sono ulteriori vantaggi non da poco.

Infine, anche il prezzo risulta uno dei punti di forza di SurfShark.

Grazie allo sconto dell’84% sul piano biennale infatti, è possibile ottenere tutta la protezione di questa VPN spendendo appena 2,05 euro al mese.

A ciò, infine, vanno aggiunti 2 ulteriori mesi gratis che vengono regalati da SurfShark ai suoi clienti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.