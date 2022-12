Blocco della carta di credito: quale servizio scegliere?

Il blocco della carta di credito è una funzione piuttosto diffusa nonché indispensabile in caso di disguido.

Al verificarsi di furti o violazioni varie infatti, molte piattaforme come Carta YOU di Advanzia permettono di intervenire rendendo inutilizzabile la carta. Non solo: in via preventiva, è possibile anche intervenire in questo modo nell’eventualità di uno smarrimento.

Con la carta bloccata, anche in caso di tentativo di utilizzo, con tanto di uso di PIN e accessi di sicurezza, questa non sarà utilizzabile, rendendo vani i tentativi del ladro.

Un servizio degno di tale nome, rende disponibile gratuitamente questo tipo di operazione: in questo senso però, sono pochi i servizi che si elevano dalla massa permettendo di intervenire con la massima tempestività.

Blocco della carta di credito? Un ottimo servizio per proteggere il tuo denaro

Da solo però, il blocco della carta di credito non è sufficiente a proteggere del tutto il denaro di chi la possiede. Una piattaforma in rapida ascesa, come la già citata Carta YOU, affianca tale funzionalità a tante altre, in ottica sicurezza e non solo.

Facendo parte del circuito Mastercard, per esempio, questa carta può avvalersi del sistema Mastercard SecureCode, capace di evitare frodi e altre spiacevoli conseguenze. Il portale dedicato all’assistenza online poi, accompagna i clienti verso la soluzione di qualunque problema verificatosi durante l’utilizzo dello strumento.

Non vanno poi tralasciati gli altri vantaggi legati a Carta YOU, come l’assenza di commissioni annuali o di costi legati al prelievo di contanti. L’assicurazione viaggio poi, completa e gratuita, è un plus ideale per chi si trova spesso lontano da casa.

Per quanto concerne le funzioni più strettamente legate alla carta di credito, va segnalato il credito gratuito fino a 7 settimane, uno dei motivi dello straordinario successo di questa piattaforma in Italia (e non solo).

Infine, merita due parole anche il processo di iscrizione. Questo è veloce e pratico, richiedendo appena 2 minuti per compilare i form di richiesta della carta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.