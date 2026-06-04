Perché TF Mastercard Gold è la carta di credito per le vacanze estive

Una carta di credito a canone zero, per sempre, con assicurazione di viaggio inclusa, assenza di commissioni sul cambio valuta e zero costi extra per il suo utilizzo all’estero: è quanto offre la banca online svedese TF Bank per la sua TF Mastercard Gold, già ribattezzata da addetti ai lavori e non come la carta ideale per le vacanze estive.

Si rivela infatti di grande aiuto per chi ha bisogno di una carta di credito per noleggiare un’auto o pagare un viaggio all’estero oneroso, sfruttando gli acquisti senza interessi fino a 55 giorni e la possibilità di saldare in un’unica soluzione o a rate, ma anche per chi ama i viaggi fuori dall’Unione europea e intende risparmiare sui costi legati al cambio valuta e all’utilizzo della carta stessa.

Una carta per chi ama viaggiare

TF Mastercard Gold è a tutti gli effetti una carta di credito pensata per chi ama viaggiare all’estero. Il suo fiore all’occhiello è l’assicurazione di viaggio gratuita inclusa, con tanto di copertura malattia, infortuni, smarrimento bagagli e annullamento viaggio. Altri due elementi di spicco sono le zero commissioni sul cambio valuta e l’assenza di costi aggiuntivi per il suo utilizzo al di fuori dell’Italia. A tutto questo, infine, si aggiungono gli acquisti senza interessi fino a 55 giorni e i pagamenti rateali flessibili.

Per richiedere la carta di credito gratuita di TF Bank è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata del servizio, raggiungibile tramite il link posizionato qui sotto, per poi completare il modulo online con le informazioni richieste. La procedura richiede meno di tre minuti del proprio tempo libero.