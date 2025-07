Blocco del prezzo su luce e gas per 2 anni: l'offerta ENGIE da attivare online

Se stai cercando una tariffa luce e gas che non cambi nel tempo, Engie ha una proposta chiara e stabile: si chiama Energia PuntoFisso e garantisce un prezzo bloccato per 24 mesi, indipendentemente dalle oscillazioni del mercato.

Il tutto con attivazione online in pochi clic, senza interruzioni e senza stress. L’offerta è valida fino al 16 luglio 2025 e può essere attivata per entrambe le forniture oppure solo per una, con piena flessibilità.

Una tariffa fissa per due anni, energia 100% verde e gestione digitale: ecco Engie

Con Energia PuntoFisso sai sempre quanto pagherai: 0,123 €/kWh per la luce (in versione monoraria o a fasce), 0,4475 €/smc per il gas, più un contributo fisso mensile di 6€ per fornitura. Nessun costo nascosto, nessuna sorpresa in bolletta, e la certezza che i rincari del mercato non avranno effetto sulla tua tariffa per i prossimi due anni.

In più, ENGIE fornisce energia elettrica da fonti rinnovabili certificate, senza costi aggiuntivi: una scelta sostenibile per chi vuole ridurre l’impatto ambientale senza complicazioni.

La gestione è completamente digitale: con l’App Engie Italia puoi controllare i consumi in tempo reale, ricevere bollette digitali, visualizzare lo storico fino a due anni e ottimizzare le tue abitudini per risparmiare in modo consapevole. Il pagamento? Direttamente dal conto corrente, senza file né ritardi.

Attivare Energia PuntoFisso è semplicissimo: basta collegarsi al sito di Engie, scegliere luce, gas o entrambe le forniture, e completare la procedura online. L’azienda si occuperà del passaggio senza interruzioni di servizio. E se hai dubbi, puoi farti aiutare gratuitamente da un consulente per trovare la formula perfetta per te.