Blocco Note e Paint: nuove funzioni AI e formattazione del testo

L’avanzata dell’intelligenza artificiale su Windows 11 continua senza sosta. Questa volta tocca a Blocco Note e Paint, due app che per decenni sono state simboli di semplicità minimalista.

Microsoft aggiorna Blocco Note e Paint con nuove funzioni AI

Blocco Note, quel programmino per scrivere velocemente una lista della spesa o copiare un codice, ora ha la formattazione del testo. E ha anche l’AI che genera, rielabora e riassume il testo. Paint, l’editor grafico per disegnare omini stilizzati negli anni Novanta, adesso genera pagine da colorare partendo da prompt testuali.

La versione 11.2512.10.0 di Blocco Note introduce nuovi strumenti di formattazione Markdown. Nello specifico, testo barrato ed elenchi nidificati. Che sono funzioni utili, per carità, se si usa Blocco Note per scrivere documentazione o note strutturate. Ma quante persone usano davvero Blocco Note per questo? La maggior parte degli utenti che hanno bisogno di Markdown usa già editor dedicati come Typora, Obsidian o VS Code. Blocco Note era perfetto per la sua semplicità assoluta, e adesso sta diventando qualcos’altro.

L’app include anche una nuova “esperienza di benvenuto” che illustra agli utenti le ultime novità. Si può richiamare cliccando sull’icona del megafono nell’angolo in alto a destra.

E poi c’è l’AI. Microsoft ha migliorato lo streaming del testo quando si usa l’intelligenza artificiale per generare, rielaborare o riassumere contenuti. Ora i risultati appaiono più velocemente. Che è un miglioramento tecnico apprezzabile, ma non cambia il fatto che l’AI dentro Blocco Note sia una scelta discutibile. Chi vuole generare testo con l’AI, apre ChatGPT, Copilot o qualsiasi altro strumento dedicato. Non ha bisogno che Blocco Note faccia anche quello.

Paint diventa un libro da colorare automatico

Paint riceve la versione 11.2512.191.0, e la novità principale si chiama Coloring Book. È una funzione basata sull’AI che genera pagine da colorare partendo da prompt testuali. Basta digitare quello che si vuole, e Paint propone una serie di disegni in stile libro da colorare tra cui scegliere. Si possono aggiungere all’area di disegno, copiare o salvare per dopo.

È carino, niente da dire. Se hanno dei bambini e si vuole creare pagine personalizzate da colorare, può essere utile. Ma Paint era un editor grafico basico. Serviva per ritagliare screenshot, disegnare forme semplici, fare modifiche veloci. Ora sta diventando un generatore di contenuti AI.

E naturalmente, la funzione Coloring Book è disponibile esclusivamente sui PC Copilot+. E come per tutte le funzioni AI su Blocco Note, richiede l’accesso con un account Microsoft. Perché nulla su Windows 11 può funzionare senza loggarsi nel cloud di Microsoft.

Il cursore della tolleranza del riempimento (finalmente qualcosa di sensato)

L’unica novità di Paint che non ha nulla a che fare con l’AI è il nuovo cursore per la tolleranza del riempimento. Controlla con quanta precisione lo strumento Secchiello applica il colore, permettendo riempimenti netti o risultati più creativi. È una funzione utile, che migliora uno strumento esistente senza complicarlo.

Ed è anche l’unica cosa in questo aggiornamento che sembra progettata per risolvere un problema reale degli utenti invece di portare avanti l’agenda AI di Microsoft. Questi aggiornamenti sono in fase di roll out per i Windows Insider nei canali Canary e Dev. Quindi arriveranno a tutti gli utenti di Windows 11 nel giro di qualche mese.