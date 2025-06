Blocco prezzo per 12 mesi: l'offerta Octopus Energy su luce e gas

Octopus Energy, fornitore 100% green già affermato nel Regno Unito e in crescita anche in Italia, ha lanciato una promozione interessante per chi vuole risparmiare sulle utenze domestiche.

Fino al 2 luglio 2025, è possibile attivare Octopus Fissa 12M, un’offerta luce e gas con prezzo della materia prima bloccato per 12 mesi, senza vincoli né penali di recesso. A disposizione anche l’alternativa Flex, con prezzo indicizzato per chi preferisce una promo variabile. Entrambe possono essere attivate direttamente sul sito di Octopus.

Octopus Energy: luce 100% rinnovabile, costi chiari e trasparenza

Chi sceglie Fissa 12M potrà contare su:

Energia elettrica a 0,1298 €/kWh ;

; Gas a 0,489 €/Smc ;

; Quota fissa di commercializzazione: 84€ all’anno per luce e 84€ per gas

Tutti i prezzi sono IVA e imposte escluse, e le perdite di rete sono già incluse nel calcolo. Il grande vantaggio di questa offerta è la stabilità del prezzo per 12 mesi, ideale per chi vuole tutelarsi dalle fluttuazioni del mercato energetico.

In alternativa, chi preferisce tariffe legate all’andamento del mercato può attivare Octopus Flex, che prevede:

Luce a PUN Mono + 0,011 €/kWh ;

; Gas a PSVDAm + 0,08 €/Smc. Anche in questo caso, la quota di commercializzazione è di 84€/anno per ciascun servizio.

Entrambe le offerte di Octopus sono pensate per utenze domestiche, non comportano penali o vincoli di durata, e prevedono energia elettrica 100% da fonti rinnovabili. Un’opzione sostenibile, semplice e trasparente per chi vuole cambiare gestore e iniziare a risparmiare con consapevolezza. Vai sul sito di Octopus e approfittane: non restano che pochi giorni prima della scadenza.