Blockbuster su Netflix: guarda la serie in streaming

Blockbuster è la serie appena arrivata su Netflix, che racconta di come l’impero delle videocassette e dei DVD a noleggio si sia sciolto come neve al sole con l’avvento dello streaming. Paradossalmente, è proprio una piattaforma come quella che ospita gli episodi ad aver contribuito alla scomparsa della catena, un tempo presente in tutto il mondo.

La nuova serie di Netflix: Blockbuster

L’ambientazione è Bend, una piccola cittadina dell’Oregon (Stati Uniti) dove è rimasto aperto l’ultimo punto vendita del gruppo. Lì si intrecciano le storie del manager, dei dipendenti e dei clienti. Di seguito il trailer ufficiale (in lingua inglese, ma la serie è completamente in italiano).

Un manager diligente alle prese con la concorrenza e i propri sentimenti complessi lotta per tenere aperto l’ultimo Blockbuster rimasto e rendere felice il suo staff.

Ecco i titoli dei 10 episodi che compongono la serie.

Pilot; Il papà di Blockbuster; Evan e Trevin; Gli Itsy Bizzie; L’amore ai tempi delle app; Filtro famiglia; Qualcuno con cui guardare le soap; Una giornata per risollevare l’umore; Il sequel; Una tempesta disastrosa.

La visione è adatta a un pubblico di età maggiore a 13 anni. La serie è descritta come sitcom, commedie TV, serie TV americane, spiritosa, irriverente, ottimista.

Di recente, il brand Blockbuster è stato affiancato a progetti legati al metaverso e al business degli NFT.

