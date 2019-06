Blockchain: Microsoft e Salesforce per Hyperledger

Due giganti del mondo software si uniscono a Hyperledger, consorzio guidato dalla Linux Foundation che opera nel territorio delle blockchain: si tratta di Microsoft e Salesforce. Le realtà si uniscono così ad altri membri appartenenti agli ambiti di finanza, banking, Internet of Things, supply chain, manufacturing e più in generale del mondo tecnologico.

L’annuncio arriva direttamente dal sito ufficiale di Hyperledger, che oltre alle due aziende già citate accoglie anche la russa Nornickel, la cinese CAICT (China Academy of Information and Communications Technology), la polacca Gloscad, le statunitensi Milligan Partners e GS1 oltre alla Ethereum Foundation, quest’ultima legata a doppio filo a una delle criptovalute più note e utilizzate.

“Our journey in the blockchain ecosystem has brought us a long way, and now is the time for us to join the Hyperledger community,” said Marley Gray, Principal Architect, Blockchain Engineering at Microsoft

We welcome you @MSFTBlockchain as a new member! https://t.co/utiahd0IOg

