Blockchain, muovi il tuo primo passo

Se i tuoi interessi sono irrimediabilmente attratti dal mondo Blockchain, non potrai fare a meno di sporcarti le mani entrando in questo nuovo mondo per capire davvero dove stiano le opportunità migliori per il tuo futuro, per la tua professione, per le tue idee e per le tue finanze. Nel giorno in cui emerge la notizia di un Soros impegnato nell'investimento in Bitcoin non può essere altrimenti, insomma: l'interesse torna a salire, il mercato torna a sussurrare.

Se i tuoi interessi sono sulla Blockchain, insomma, presto o tardi non potrai fare a meno che muovere il tuo primo passo. Per maturare consapevolezza, per capire cosa ci sia dietro l'aura della parola magica del momento.

Blockchain, il primo passo

Il primo passo può costare molto poco e può valere tanto, ma la scelta è tua e basata sul fronte verso cui intendi indirizzare il tuo impegno: un corso in videolezioni con tanto di certificazione finale o un libro nel quale affondare la lettura?

Il corso è quello già premiato dalla community Udemy: un percorso completo su Bitcoin, criptovalute, AltCoin per capire come investire e come gestire gli alti e bassi del mercato. Sette ore di video on-demand, 2 articoli, 55 risorse scaricabili a cui attingere.

Il libro, edito Hoepli, si presenta come “una guida che vi permette di acquisire una reale comprensione di questa innovativa tecnologia, mettendo in luce benefici e rischi di un mondo decentralizzato che, inevitabilmente, sembra destinato ad essere sempre più reale“.

Insomma, un corso per valutare i profili di investimento e un libro per affrontare i temi della programmazione. Entrambi in sconto, entrambi semplici opportunità per muovere il primo passo. Il primo passo, sempre quello più difficile.