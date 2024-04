Blockchain Week: scopri il COUPON per avere un super SCONTO

Sei pronto per partecipare alla Blockchain Week Rome 2024, ma ancora non hai acquistato i biglietti? Non preoccuparti, hai fatto bene. Infatti, oggi puoi sfruttare un fantastico coupon che ti dà diritto a un ottimo sconto. Acquista ora la tua partecipazione e inserisci il codice PUNTO10 nell’apposita sezione dei codici sconto. In questo modo risparmi tantissimo e non rinunci a un programma davvero interessante.

Si tratta dell’evento più importante in Italia dedicato a Bitcoin e alle criptovalute più in generale. Arrivato alla quinta edizione, questo evento inizierà il 28 e terminerà il 31 maggio 2024. Non aspettare, prendi il tuo posto per questa incredibile occasione. Il programma è davvero fitto e interessante. Avrai accesso a 4 giornate con i più grandi esperti internazionali di crypto. Ecco la presentazione ufficiale:

Dal 2019, la Blockchain Week Rome riunisce la Comunità Italiana & Internazionale attorno all’Universo Crypto: Blockchain, Bitcoin, Altcoin, Asset Digitali, NFT, DeFi, Metaverso sono i protagonisti di un evento unico nel panorama italiano.

Nelle passate edizioni, la Blockchain Week Rome ha raccolto gli interventi LIVE dei più importanti Speaker Internazionali e, in qualità di Sponsor, ha avuto l’onore di ospitare le più grandi Aziende Crypto, tra cui Binance, Tether, Bitfinex, Crypto.com…

Quest’anno… nell’anno dell’Halving e dell’approvazione degli ETF di Bitcoin, la BWR24, la Quinta edizione della Blockchain Week Rome, presenta numerose novità, approfondimenti imperdibili, Conferenze Esclusive… Party Unici nel loro genere.

Con la BWR24, per la quinta volta, Roma incontrerà il valore, il carattere ribelle, libero e rivoluzionario della Criptosfera.

Blockchain Week Rome 2024: sfrutta il coupon per risparmiare

Approfitta della Blockchain Week Rome 2024 per aggiornati sulle maggiori novità del mondo Bitcoin e crypto. Goditi 4 giornate all’insegna dell’informazione e degli approfondimenti dedicati a tutti, dai più esperti agli utenti alle prime armi. Scegli il biglietto più adatto a te tra quelli disponibili. Acquista ora la tua partecipazione, ma sfrutta il codice PUNTO10 per ottenere uno sconto esclusivo.

Grazie a questa occasione puoi scoprire i segreti di questo mondo dalla voce di esperti, opinion leader e dirigenti delle più importanti aziende Web3 nel mondo.