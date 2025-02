Blue Origin, nella prossima missione anche Katy Perry

Katy Perry si prepara a vivere un’avventura fuori dal comune: un viaggio nello spazio a bordo del razzo New Shepard di Blue Origin. La popstar farà parte dell’equipaggio della prossima missione con equipaggio dell’azienda spaziale di Jeff Bezos, insieme ad altri volti noti come Gayle King, conduttrice della CBS, e Lauren Sánchez, fidanzata di Bezos.

Katy Perry nello spazio con Blue Origin: annunciata la missione

La missione, prevista per questa primavera, segnerà l’undicesimo volo umano di Blue Origin. Oltre a Katy Perry e Sánchez, nota per il suo lavoro come anchor e corrispondente, l’equipaggio includerà la ricercatrice e attivista Amanda Nguyen, la produttrice cinematografica Kerianne Flynn e l’ex scienziata dei razzi della NASA Aisha Bowe. Un team tutto al femminile, come aveva anticipato Sánchez nel 2023, senza però rivelare i nomi delle sue compagne di avventura.

Blue Origin, una storia di successi e volti famosi nello spazio

Il volo di Katy Perry arriva a pochi giorni di distanza dall’ultima missione umana di Blue Origin. In quell’occasione, sei passeggeri hanno raggiunto la linea di Kármán, il confine simbolico dello spazio. Qui hanno potuto sperimentare l’assenza di gravità per alcuni minuti prima di rientrare sulla Terra. Blue Origin, dal 2021, ha portato nello spazio ben 52 persone a bordo del suo razzo New Shepard. Anche personaggi noti, tra cui lo stesso Jeff Bezos e William Shatner di Star Trek.

Per Katy Perry e le altre partecipanti, questo viaggio sarà un’opportunità unica di vivere emozioni straordinarie. Pochi minuti di pura adrenalina (10-12 per la precisione), sospese tra la Terra e le stelle, per poi tornare con i piedi per terra ma con il cuore ancora in orbita.