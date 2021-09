Bluehost: sconto 50% per 12 mesi di hosting

Bluehost offre numerosi servizi di hosting che coprono ogni esigenza. Per gli utenti che cercano uno spazio web per la creazione di un singolo sito è disponibile il piano Basic di hosting condiviso. L'abbonamento per un anno è attualmente in promozione con uno sconto del 50% circa. Eventualmente si può ottenere un risparmio maggiore sottoscrivendo l'abbonamento per tre anni.

Bluehost: hosting condiviso a 4,19 euro/mese

Per hosting condiviso si intende uno spazio su singolo server assegnato a più utenti. Ciò permette di avere un risparmio importante anche se le prestazioni sono inferiori a quelle dei servizi più costosi. Come detto, il piano Basic è indicato per un sito web, quindi le risorse hardware/software sono adeguate allo scopo.

Bluehost offre 50 GB di spazio su SSD, larghezza di banda illimitata, 20 database MySQL (dimensione massima 5 GB), dominio gratuito per un anno, 25 sottodomini, certificato SSL gratuito, CDN gratuita e 5 caselle email (100 MB di spazio).

L'utente può scegliere il suo CMS preferito, ma la funzionalità Website Builder permette di installare facilmente WordPress. Utilizzando invece il Domain Manager è possibile acquistare, trasferire, gestire e aggiornare il dominio. Il costo dell'abbonamento per un anno al piano Basic è 4,19 euro/mese (IVA esclusa), invece di 8,46 euro/mese. Scegliendo il rinnovo ogni tre anni, il prezzo scende a 2,50 euro/mese.