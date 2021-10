BlueJeans by Verizon, le novità: da Spaces a Google Glass

Disponibili per la piattaforma BlueJeans di Verizon le funzionalità inedite annunciate a fine settembre in occasione dell'evento Enterprise Connect Virtual, pensate con l'obiettivo di evolvere le modalità di interazione in un contesto professionale sempre più ibrido.

Le ultime novità di Verizon per la piattaforma BlueJeans

Tra le novità spicca senza dubbio Spaces, uno spazio di lavoro 2D/3D immersivo che funge da un hub digitale per connettere i collaboratori e favorire l'espressione del loro potenziale creativo. Include Collaboration Board e Integrated Messaging.

Ancora, Events garantisce ora il supporto a un massimo di 150.000 partecipanti per l'organizzazione di eventi interattivi dalla portata globale, con tanto di sondaggi, sessioni Q&A, chat e possibilità di salire sul palco virtuale per gli interventi, beneficiando di alcune caratteristiche inedite come la traduzione dei sottotitoli in tempo reale e in 70 nuove lingue, l'interpretazione simultanea (fino a 5 canali), la sfocatura dello sfondo e l'embed delle registrazioni in qualsiasi pagina HTML per la visione posticipata on-demand.

Al debutto poi un'inedita versione di Rooms basata su Android, realizzata in collaborazione con Poly: i tre dispositivi interessati sono Studio X30, Studio X50 e Studio X70. Maggiori informazioni sulle pagine del sito ufficiale.

Infine, l'incarnazione della piattaforma per Google Glass (con supporto nativo al modello Enterprise Edition 2 degli occhiali) sfrutta le potenzialità della realtà aumentata ai fini della collaborazione, con caratteristiche quali l'accesso alle videoconferenze, la trasmissione in live streaming di quanto ripreso dalla fotocamera in dotazione al dispositivo indossabile e l'audio spaziale.

Chiudiamo con il commento di Eric Spadafora, VP e General Manager di BlueJeans by Verizon, riportato nel comunicato stampa ricevuto in redazione.