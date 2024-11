Bluesky non userà i post per addestrare l'AI

Da ieri sono in vigore i nuovi termini di servizio e la nuova informativa sulla privacy di X annunciati un mese fa. Con un tempismo perfetto, Bluesky ha comunicato che non userà mai i post degli utenti per l’addestramento dei tool di intelligenza artificiale generativa. Sfruttando gli “errori” di X e del suo proprietario, Bluesky ha incrementato notevolmente il numero di iscritti.

AI solo per moderazione e algoritmo

A partire dal 15 novembre sono in vigore le versioni aggiornate dei termini di servizio e dell’informativa sulla privacy di X. Gli utenti che si iscrivono il social network autorizzano automaticamente l’azienda texana (la sede era in California fino a metà settembre) ad usare i contenuti per l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale (tutti, non solo Grok).

Inoltre, se l’utente non nega il consenso (l’opzione non è ancora presente nelle impostazioni), i dati sono condivisi con terze parti che possono usarli per addestrare i modelli AI o per altri scopi.

Bluesky non poteva lasciarsi sfuggire l’occasione per incrementare ulteriormente il numero di utenti. Ieri sera ha infatti pubblicato un post per sottolineare di aver ascoltato le preoccupazioni di artisti e creatori sull’uso dei loro dati su altre piattaforme. L’azienda californiana ha quindi comunicato che non usa e mai userà i contenuti per addestrare i modelli AI.

A number of artists and creators have made their home on Bluesky, and we hear their concerns with other platforms training on their data. We do not use any of your content to train generative AI, and have no intention of doing so. — Bluesky (@bsky.app) 2024-11-15T17:17:39.921Z

Con un post successivo ha spiegato che l’intelligenza artificiale viene usata solo per la moderazione dei contenuti e per il feed algoritmico Discover. Nessuno di essi è un sistema di intelligenza artificiale generativa addestrato con i contenuti degli utenti.

Nel file robots.txt di Bluesky non viene però bloccato nessun crawler AI, quindi è possibile accedere ai post degli utenti. In base alle ultime statistiche, gli utenti su Bluesky sono oltre 17,7 milioni.