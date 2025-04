Bluesky: nuovo sistema di verifica per gli account

Come previsto alcuni giorni fa, Bluesky ha introdotto una nuova forma di verifica per gli account. È riservata principalmente a personaggi pubblici e organizzazioni, in quanto più soggetti alle impersonificazioni. Rimane comunque in vigore la verifica tramite nome di dominio.

Trusted Verifier

Dal 2023 è disponibile il sistema che consente la verifica dell’account impostando un nome di dominio come username. Ad esempio, l’account di Bluesky ha un handle @bsky.app . L’azienda di Seattle offre ora un metodo che permette di confermare visivamente meglio l’autenticità di un account.

Bluesky effettuerà proattivamente la verifica degli account aggiungendo un segno di spunta bianco su sfondo blu accanto al nome. Lo stesso risultato si può ottenere tramite i Trusted Verifier, organizzazioni indipendenti di terze parti che possono verificare direttamente gli account.

In questo caso, il badge blu è leggermente diverso, come si può vedere nell’immagine. Cliccando sull’icona è possibile vedere l’organizzazione che ha verificato l’account. Ad esempio, l’account della CEO Jay Graber è stato verificato da Bluesky.

Il badge può essere eventualmente nascosto tramite l’opzione presente nelle impostazioni di moderazione. Bluesky non ha specificato le organizzazioni che parteciperanno al programma. I primi verificatori fidati sono gli editori, tra cui il New York Times.

In futuro sarà disponibile un form per gli account interessati ad essere verificati e per le organizzazioni che desiderano diventare Trusted Verifier. Bluesky vuole quindi prima testare il sistema di verifica e valutare l’efficacia in base ai feedback.