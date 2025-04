Bluesky, arrivano le spunte blu di verifica gestite da terze parti

Bluesky potrebbe presto introdurre un sistema di verifica con la famosa spunta blu. Ma attenzione, non sarà come quello di X. Qui le cose funzioneranno in modo molto diverso.

L’approccio di Bluesky è agli antipodi rispetto a quello di X. Mentre X prima assegnava le spunte blu agli account popolari e autentici, poi ha stravolto il sistema. Ora concede la spunta di verifica solo agli utenti che pagano un abbonamento mensile (salvo per alcuni influencer). Una scelta che, secondo molti, ha svalutato il significato stesso della spunta blu, tanto da permettere persino ad alcuni bot di ottenerla.

Bluesky introduce il sistema di verifica con spunta blu

L’ingegnere reverse alice.mosphere.at ha analizzato il codice pubblico di Bluesky, e ha fatto una grande scoperta. Bluesky non sarà l’unica a gestire la verifica degli account. Oltre a verificare direttamente utenti più importanti (personaggi pubblici, giornalisti o creatori influenti), la piattaforma prevede di delegare parte di questo compito a terze parti. Si tratta di organizzazioni selezionate a cui verrà dato il potere di assegnare la spunta blu agli account che riterranno autentici o rilevanti, secondo criteri condivisi.

Quando arrivano le spunte blu?

Le novità sulla verifica potrebbero essere annunciate già lunedì, secondo quanto emerso da una recente modifica del codice pubblico. Nella pull request pubblicata venerdì 19 aprile, intitolata semplicemente “verifica“, è stato trovato un link a un post del blog datato 21 aprile 2025, il che lascia intendere che l’annuncio ufficiale sia imminente. Del resto, il CEO di Bluesky Jay Graber aveva già accennato alla possibilità di sperimentare un sistema in cui non solo l’azienda può verificare gli utenti.

La pull request mostra anche le icone che appariranno sui profili degli utenti verificati: un cerchio blu con una spunta bianca. I verificatori fidati, invece, avranno cerchi blu scanalati con una spunta bianca. E a quanto pare, tra questi ci saranno testate giornalistiche di primo piano come il New York Times. Toccando la spunta blu di un utente, si potrà vedere quali organizzazioni hanno assegnato la spunta d verifica.