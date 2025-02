Bluesky: risposte solo dai follower e altre novità

Bluesky ha annunciato un nuovo aggiornamento che include cinque principali novità. Quella più interessante e utile consente di limitare le risposte ai follower, bloccando così l’interazione di eventuali utenti molesti. La software house guidata da Jay Graber permette inoltre di cercare i post di singoli utenti.

Novità di Bluesky 1.98

Come avranno sicuramente notato gli utenti che usano X, quando un post diventa virale può attirare le attenzioni di utenti molesti o utenti che intervengono senza capire il significato del post originale. Nel campo di composizione del messaggio è stata aggiunta l’opzione per indicare che possono rispondere solo i follower. Le altre sono: tutti, nessuno, utenti menzionati e utenti seguiti.

Se la risposta è scritta da un utente che non segue l’autore del post e che non ha ancora aggiornato l’app, la risposta viene ugualmente inviata, ma l’autore del post non vedrà nulla. Per evitare di scegliere l’opzione prima di pubblicare ogni post è possibile impostarla come predefinita per tutti i post futuri. La relativa voce si trova nelle impostazioni sulle interazioni.

La versione 1.98 di Bluesky aggiunge anche una nuova opzione di ricerca. È ora possibile cercare un post specifico quando si conosce la persona che lo ha scritto. Basta cliccare/toccare i tre puntini in alto a destra nel profilo e selezionare l’opzione nel menu.

La software house ha infine aggiunto il supporto per Interlingua. Bluesky è considerato il principale concorrente di X. Molti utenti che hanno abbandonato il social network di Elon Musk chiedono quindi funzionalità analoghe, tra cui la possibilità di modificare i post dopo la pubblicazione.