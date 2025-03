Bluesky semplifica il tracciamento dei referral per i publisher

Buone notizie per i publisher di Bluesky. Da oggi, potranno tracciare più facilmente il traffico generato dai link condivisi sulla piattaforma. Come? Grazie al sottodominio “go”.

Publisher, il nuovo target di Bluesky

Quando si clicca su un link condiviso su Bluesky, l’URL passa brevemente per un indirizzo “go.bsky.app” prima di atterrare sul dominio del publisher. Non è un errore, ma una funzione. Questo passaggio permette ai sistemi di analisi degli editori di capire che il visitatore arriva da Bluesky.

Come ha spiegato Emily Liu, una dipendente di Bluesky, le redazioni vedevano l’engagement sotto forma di like e repost nell’app, ma faticavano a capire come tutto questo si traducesse in traffico effettivo sui loro siti. Attirare gli editori è cruciale per Bluesky, soprattutto se vuole diventare una fonte di notizie in tempo reale, proprio come X.

E sembra che la strategia stia già pagando. Diversi media riportano aumenti significativi del traffico di riferimento da Bluesky, con alcuni che superano addirittura piattaforme come Threads di Meta e X di Elon Musk. Anche il New York Times e altri editori più piccoli hanno notato un maggiore engagement degli utenti su Bluesky.

La “ricetta” di Bluesky: non penalizzare i link

Rose Wang, COO di Bluesky, ha spiegato che il successo dei referral dalla piattaforma è dovuto a una scelta precisa: “A differenza di altre piattaforme, noi non penalizziamo i link esterni“. Una frecciatina nemmeno troppo velata a Threads e X, quest’ultimo accusato di aver cambiato il modo in cui i link appaiono nell’app per incoraggiare gli utenti a postare direttamente su X, invece che rimandare ad altri siti.

E i numeri sembrano dare ragione a Bluesky. Secondo Similarweb, a novembre 2024 Bluesky ha generato 38,6 milioni di visite in uscita verso vari siti di news, contro i 24,5 milioni di Threads. Ma c’è un dettaglio interessante: il 42% del traffico di Threads finiva su Instagram, non sui siti degli editori.