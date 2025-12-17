Bluesky lancia "Trova amici" con la crittografia per la privacy

Bluesky finalmente permette di trovare persone che già si conoscono, una di quelle funzioni basilari che tutti gli altri social hanno da anni. La differenza? L’azienda sostiene di averlo fatto senza sacrificare la privacy. Il sistema funziona solo se entrambe le persone partecipano. Uno schiaffo a Facebook e compagnia, che hanno sempre usato i contatti telefonici per raccogliere dati…

Come funziona Trova amici di Bluesky

In primis si deve verificare il numero di telefono. Questo impedisce a malintenzionati di caricare numeri casuali per ottenere informazioni su chi è su Bluesky. Poi si caricano i propri contatti e si riceve una notifica solo se qualcuno nella rubrica ha scelto di fare lo stesso. Quindi serve il consenso di entrambi.

Inoltre, Bluesky memorizza i numeri di telefono come coppie hash, ovvero il proprio numero combinato con il numero di ciascun contatto, il che rende i dati esponenzialmente più difficili da decodificare. Tale crittografia è anche collegata a una chiave di sicurezza hardware memorizzata separatamente dal database. In sostanza, anche se qualcuno violasse il database, non otterrebbe numeri di telefono in chiaro, ma solo un mucchio di stringhe crittografate inutilizzabili.

E se si cambia idea? No problem, è possibile eliminare i contatti caricati e rinunciare completamente in qualsiasi momento.

Disponibilità

La funzione Trova amici è disponibile anche in Italia. Per accedere, basta andare su Impostazioni nell’app mobile e selezionare “Trova amici dai contatti”.

È possibile anche invitare gli amici a iscriversi a Bluesky, e il messaggio non proverrà dall’app. Bluesky avverte: se si è tra i primi a usare questa funzione, potrebbe volerci del tempo prima che compaiano i risultati, non bisogna scoraggiarsi. Man mano che sempre più persone si iscriveranno alla piattaforma, si inizierà a vedere più connessioni.