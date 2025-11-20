Bluesky annuncia novità per la moderazione

A fine settembre, Bluesky aveva annunciato l’applicazione più aggressiva delle azioni di moderazione per garantire conservazioni più “salutari”. L’azienda di Seattle ha ora svelato ulteriori novità relative alle procedure adottate quando vengono segnalati contenuti potenzialmente vietati dalle linee guida.

Più opzioni di segnalazione e nuovo strike system

Con le nuove linee guida (in vigore dal 15 ottobre) sono stati chiariti i requisiti minimi che gli utenti devono rispettare quando pubblicano post su Bluesky. Sono state aggiornate considerando le leggi introdotte in vari paesi, tra cui il Digital Services Act in Europa.

Il social network ha ora oltre 40 milioni di utenti, quindi la moderazione è diventata più complessa. L’azienda guidata da Jay Graber ha annunciato che le opzioni di segnalazione sono aumentate da 6 a 39 a partire dalla versione 1.110 dell’app. Gli utenti possono così segnalare i problemi in modo più preciso e i moderatori possono intervenire in modo più rapido e accurato.

È possibile ad esempio segnalare direttamente molestie o bullismo nei confronti dei minori o contenuti come i disturbi alimentari per riflettere la crescente necessità di proteggere i giovani dai pericoli sui social media. Gli utenti possono anche segnalare contenuti sulla tratta di esseri umani, in conformità con i requisiti previsti da alcune leggi, come l’Online Safety Act del Regno Unito.

Bluesky ha inoltre modificato lo strike system assegnando penalità in base alla gravità e quindi al rischio associato al contenuto pubblicato. Ci sono quattro livelli di rischio (basso, moderato, alto e critico), ai quali corrispondono penalità crescenti. Per le violazioni con rischio basso e medio è previsto un semplice avviso o la rimozione del post. Per le violazioni ad alto rischio è prevista la sospensione temporanea dell’account. Se l’utente commette ripetute violazioni con rischio critico, l’account verrà chiuso definitivamente.