Bluetooth in Auto, bastano 15 euro con questo gadget

Il bluetooth è ormai sempre più presente nella nostra vita e ci consente di collegare moltissimi dispositivi senza l’utilizzo di cavi. Le auto moderne sono dotate di questo standard di connessione, ma se hai una macchina di produzione meno recente ti bastano 15 euro per aggiungere il bluetooth al tuo veicolo, grazie a questo gadget.

Il marchio NETVIP ci propone un accessorio estremamente utile ad un prezzo ridicolo, solo 14,99€ per un trasmettitore bluetooth per auto. Un dispositivo di questo tipo ci consente di collegare lo smartphone all’auto senza alcun cavo, per effettuare telefonate in totale comodità. Inoltre, questo modello è dotato di 2 ingressi USB-A a 3.1A, ideali per ricaricare lo smartphone con un classico cavo.

L’accessorio monta un display LED per la radio FM, una ghiera multi-funzione e 3 tasti per rispondere alle telefonate o controllare la riproduzione musicale. È presente anche uno slot micro-SD, per installare una scheda di memoria e riprodurre la musica archiviata al suo interno, una soluzione davvero molto comoda se non si vuole collegare lo smartphone.

Tra i vari trasmettitori disponibili su Amazon, questo modello di NETVIP offre un rapporto qualità/prezzo invidiabile. Oggi è possibile acquistare il prodotto su Amazon a 14,99€, con spedizione entro 1-2 giorni lavorativi senza alcun costo aggiuntivo.

