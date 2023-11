BLUETTI AC60: power station portatile e capiente

Il mercato delle power station portatili è in costante crescita, attirando l’interesse di consumatori in tutto il mondo e spingendo le aziende tecnologiche a offrire sempre più opzioni. Tuttavia, in questo panorama in rapida evoluzione, la scelta del prodotto giusto è fondamentale, e puntare su marchi con una consolidata esperienza in questo settore diventa una mossa sagace.

Tra i marchi che emergono per esperienza e affidabilità, BLUETTI occupa una posizione di primo piano. Questo marchio ha fatto il suo debutto nel 2019, ma la sua storia risale a circa due decenni prima, quando operava con il nome di PowerOak e si dedicava principalmente alla produzione di power station per i mercati asiatici.

Nel vasto assortimento di power station BLUETTI, abbiamo avuto l’opportunità di testare il modello BLUETTI AC60. Questa power station si è rivelata un’opzione intrigante per chi cerca una soluzione compatta e portatile, ma in grado di offrire una quantità sostanziale di energia.

Quello che rende il BLUETTI AC60 ancora più interessante è la possibilità di espandere la sua capacità grazie alla batteria di espansione BLUETTI B80. Questa opzione consente agli utenti di ottenere una riserva extra di energia quando ne hanno più bisogno, rendendo il BLUETTI AC60 un alleato affidabile in situazioni di emergenza o per avventure all’aperto.

Power Station BLUETTI AC60

Una delle prime cose che noterai riguardo al BLUETTI AC60 è il suo design pulito e regolare. Questa power station è progettata per essere compatta e pratica, con una maniglia ripiegabile che ti consente di riporla facilmente in un armadio o su uno scaffale quando non la stai utilizzando. Con dimensioni di 290x234x205mm e un peso di 8,6 kg, è incredibilmente portatile.

Ma il design del BLUETTI AC60 non si ferma alla sua estetica. Sulla parte superiore troverai un’area per la ricarica wireless Qi EPP fino a 15W, perfetta per smartphone o altri accessori compatibili con questo standard.

La parte frontale del BLUETTI AC60 è un concentrato di potenza e versatilità. Troverai porte di alimentazione ben distinte, con due zone separate che delimitano le porte a corrente continua e quelle a corrente alternata. Ogni porta è attivabile tramite appositi pulsanti on/off, il che ti consente di gestire facilmente l’alimentazione dei tuoi dispositivi.

Tra le porte disponibili, ci sono una presa accendisigari fino a 120W, una USB-C da 100W e due USB-A da 15W, che ti permettono di caricare una varietà di dispositivi, dai tuoi dispositivi mobili agli elettronici di piccole dimensioni. Inoltre, troverai due prese Schuko da 600W, in grado di raggiungere una potenza di picco di 1200W. Un display a colori fornisce tutte le informazioni relative allo stato della power station in modo chiaro e intuitivo.

Sul lato destro, troverai le porte in ingresso, con una potenza massima supportata di 600W in corrente alternata o 200W in corrente continua tramite un connettore DC7909. Questo connettore è versatile e può essere collegato sia all’accendisigari dell’auto che ai pannelli solari, consentendoti di ricaricare la power station in modo efficiente.

Nel retro del BLUETTI AC60, scoprirai un’ampia area dotata di una luce a LED regolabile in intensità. Questa funzione è particolarmente utile per illuminare tende da campeggio o l’ambiente circostante quando ti trovi all’aperto. Sul lato sinistro, troverai due porte per connettere batterie di espansione aggiuntive, che ti consentiranno di ampliare la capacità complessiva del sistema energetico.

Un dettaglio che non può essere trascurato è che tutte le porte sono protette da tappi in gomma impermeabile, garantendo la certificazione IP65 del prodotto. Ciò significa che puoi utilizzare la tua power station anche in condizioni meteorologiche avverse, senza preoccuparti di piogge o sabbia sulla spiaggia.

In confezione troviamo tutto quello di cui possiamo aver bisogno: il cavo per la ricarica da rete AC, quello per l’accendisigari dell’auto e quello con connettore MC4 compatibile con la maggior parte dei pannelli solari in commercio (e, naturalmente, con tutti quelli prodotti da BLUETTI). Tutti i cavi sono di tipo universale e possono facilmente essere reperiti in caso di smarrimento o danneggiamento.

All’interno del BLUETTI AC60 troverai batterie LiFePO4 di ultima generazione, che mantengono oltre l’80% della capacità dopo 3000 cicli di ricarica. Questo assicura una vita media della power station eccezionalmente lunga. Anche con un utilizzo quotidiano, avrai ancora l’80% della capacità dopo circa 10 anni. Questo garantisce una durata eccezionalmente lunga per il tuo investimento.

La capacità del pacco batterie è di 403Wh, sufficiente per una giornata all’aperto o un weekend. Tuttavia, il BLUETTI AC60 supporta l’espansione con una o due batterie B60, che possono portare la capacità complessiva fino a circa 2KWh. Questa opzione offre un’autonomia superiore e la possibilità di utilizzare un numero maggiore di dispositivi elettronici.

All’interno del prodotto, troverai anche tutta l’elettronica necessaria per gestire la ricarica, tra cui un regolatore MPPT per stabilizzare la corrente generata dai pannelli solari e un inverter ad onda sinusoidale pura che converte la carica in corrente alternata a 220V.

BLUETTI garantisce la sicurezza dei propri prodotti con un sistema avanzato di gestione delle batterie (BMS) che monitora costantemente parametri come temperatura, tensione e corrente per garantire che siano sempre entro i limiti consentiti. Questo sistema è progettato per prevenire il surriscaldamento e, ancora più importante, per azzerare il rischio di incendio.

Completando la scheda tecnica, BLUETTI ha integrato la connettività Bluetooth che ti consente di collegare il tuo smartphone e gestire l’intero sistema tramite un’applicazione dedicata, disponibile per Android e iOS. Questa app ti permette di monitorare lo stato del dispositivo, attivare o disattivare le varie porte, impostare la modalità di ricarica e persino attivare la modalità Power Lifting per alimentare elettrodomestici con una potenza fino a 1200W.

Batteria di espansione BLUETTI B80

Se possiedi una power station BLUETTI AC60 e desideri estendere la sua capacità, la soluzione è a portata di mano: le batterie di espansione BLUETTI B80. Questi dispositivi intelligenti ti permettono di ampliare la tua riserva di energia, portandola fino a un massimo di 2015Wh, garantendo così che non rimarrai mai senza elettricità quando ne hai più bisogno.

La BLUETTI B80 offre una notevole capacità di 806Wh, ed è progettata per essere compatta e portatile. Le sue dimensioni sono di soli 290x207x204mm, e pesa 9,9 kg. Questo design compatto la rende facilmente trasportabile, e nonostante la sua potenza, il suo profilo è pulito e ordinato.

Sulla parte frontale della B80 troverai il pulsante di accensione, i LED per verificare lo stato della carica, e diverse porte utili:

DC7909 : per caricare la B80 da pannelli solari o da un’auto.

: per caricare la B80 da pannelli solari o da un’auto. Presa accendisigari da 120W: per alimentare dispositivi a 12V.

da 120W: per alimentare dispositivi a 12V. USB-C da 100W: per la ricarica di dispositivi USB-C come smartphone e laptop.

da 100W: per la ricarica di dispositivi USB-C come smartphone e laptop. USB-A da 18W: per ricaricare tutti gli altri dispositivi elettronici.

Sul lato sinistro troverai, invece, una porta per il collegamento alla tua power station BLUETTI AC60 o ad altre power station BLUETTI tramite un cavo proprietario, incluso nella confezione.

Un vantaggio notevole della BLUETTI B80 è la possibilità di utilizzarla anche in modo indipendente, senza essere collegata a una power station primaria. Questo è particolarmente utile quando hai bisogno di alimentare dispositivi o piccoli elettrodomestici a 12V, come un frigorifero portatile, senza la necessità di corrente alternata. In pratica, avrai a disposizione una notevole capacità di alimentazione in un’unità compatta e leggera, il che la rende una scelta versatile per le tue esigenze energetiche.

La BLUETTI B80 può essere ricaricata in diversi modi. Quando è collegata alla tua power station principale, si ricaricherà automaticamente. Tuttavia, è possibile ricaricarla anche direttamente tramite la porta DC7909. Questa flessibilità ti consente di utilizzare pannelli solari o l’energia da un’auto o dalla rete domestica tramite un trasformatore, con una potenza massima di 200W.

Se hai una power station BLUETTI AC60 collegata alla BLUETTI B80, avrai la comodità di controllare entrambi i dispositivi direttamente dal tuo smartphone. L’app BLUETTI ti offre il controllo totale sulla tua configurazione, consentendoti di monitorare lo stato della batteria, gestire la potenza in uscita e molto altro.

Come tutti i prodotti BLUETTI, la B80 è dotata di un sistema di gestione delle batterie avanzato che garantisce la sicurezza e la durata nel tempo. Questo dispositivo soddisfa tutti i requisiti di sicurezza che BLUETTI ha reso il suo marchio distintivo.

Esperienza d’uso

Le power station, o centraline elettriche portatili, si sono affermate come un accessorio indispensabile nella vita di molti di noi. La loro versatilità e la capacità di fornire energia pulita e affidabile hanno conquistato un posto d’onore nelle nostre vite quotidiane.

La BLUETTI AC60 si distingue per la sua notevole autonomia, offrendoci la possibilità di alimentare una vasta gamma di dispositivi elettronici. Se, ad esempio, vogliamo alimentare un frigorifero a compressore a 12V, che mediamente assorbe 40W, possiamo farlo funzionare per l’intera giornata e ancora avremo energia da spareggiare per ricaricare smartphone, fotocamere o droni. Questo la rende un compagno ideale per avventure all’aperto e per i viaggi in camper. Inoltre, con l’arrivo della stagione fredda, possiamo usare degli elettrodomestici che mantengono le vivande al caldo e conservare i nostri cibi anche durante le escursioni in montagna. Niente di meglio che gustare una calda lasagna sulle piste da sci!

Non limitiamoci solo all’outdoor, perché la BLUETTI AC60, specialmente quando è equipaggiata con l’espansione B80, può funzionare come un affidabile backup in caso di blackout. Inoltre, può svolgere il ruolo di un gruppo di continuità (UPS), garantendoci che il nostro lavoro non subisca interruzioni o che macchinari critici, come gli elettromedicali, rimangano sempre attivi.

Un aspetto importante da sottolineare è che l’uso della power station è estremamente silenzioso, anche quando l’inverter è attivo per la fornitura di corrente alternata. Possiamo usarla tranquillamente nello stesso ambiente in cui dormiamo, sia che si tratti della camera da letto in casa o di una tenda o camper in campeggio. Anche durante la fase di ricarica, possiamo selezionare tra diverse opzioni: la modalità silenziosa ci consente di dormire serenamente anche se i tempi di ricarica si prolungano; con la modalità turbo privilegiamo la velocità di ricarica, mentre la modalità standard bilancia i vari fattori.

La BLUETTI AC60 può essere ricaricata in diversi modi, che la rendono altamente flessibile. La modalità più veloce è la ricarica tramite cavo AC dalla rete elettrica di casa, con una potenza massima di 600W che ricarica l’intera unità in circa 1 ora. Questa è la soluzione ideale quando abbiamo bisogno di una ricarica rapida e completa.

Se siamo in viaggio, possiamo optare per la ricarica tramite la presa accendisigari dell’auto, del camper o del camion, che può erogare fino a 100W. Anche se impiega più tempo rispetto alla ricarica domestica, è una scelta perfetta per i viaggi su strada, quando la power station può essere alimentata mentre si è in movimento.

Se desideriamo una soluzione ecologica e siamo in campeggio o all’aria aperta, la ricarica tramite pannelli solari è l’opzione ideale. Usando, ad esempio, un pannello portatile BLUETTI PV200, possiamo sfruttare al massimo il potere del sole per mantenere la nostra power station carica. Con una potenza massima di 200W, è una soluzione intelligente per gli amanti dell’outdoor.

Una delle caratteristiche uniche della BLUETTI AC60 è la modalità Power Lifting, che può portare la massima potenza delle prese in corrente alternata a 1200W. Questo significa che possiamo utilizzare dispositivi più esigenti in termini di energia, come un bollitore per l’acqua, un tostapane o persino un asciugacapelli.

Va notato che l’uso di potenze così elevate può scaricare rapidamente la power station. Tuttavia, se abbiamo la BLUETTI AC60 abbinata alla batteria di espansione B80, avremo a disposizione una carica sufficiente per far fronte alle esigenze dei dispositivi più esigenti.

BLUETTI AC60 e B80: disponibilità e prezzo

BLUETTI AC60 è disponibile sul sito del produttore al prezzo consigliato di €699, stesso prezzo a cui può essere acquistata la batteria di espansione BLUETTI B80. Sempre sul sito del produttore possiamo acquistare i pannelli solari BLUETTI PV200 per ricaricare le batterie con l’energia del sole.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.