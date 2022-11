BLUETTI, EP600 e B500 per affrontare la crisi energetica

Per far fronte alla crisi energetica, molti Paesi stanno gradualmente adottando misure drastiche per ridurre i consumi e contenere i costi; anche le famiglie italiane dovranno fare i conti con bollette molto salate.

In tale contesto le fonti rinnovabili forniscono una soluzione alternativa per l’alimentazione elettrica e allo stesso tempo più intelligente, ecologica e conveniente. BLUETTI EP600 rappresenta, in questo senso, una straordinaria opportunità per realizzare un sistema di alimentazione di riserva per tutta la casa. Si tratta di un modello di power station, atteso da tempo, che può rendere i consumatori indipendenti dal punto di vista energetico.

Bluetti EP600

EP600 è un ESS (Energy Storage System) modulare in grado di fornire una soluzione completa alla carenza di energia domestica, adatta a ogni tipo di nucleo familiare. È dotato di un inverter bidirezionale da 6 kW per ingresso e uscita CA, che fornisce una potenza di 230/400 V CA per far funzionare quasi tutti gli elettrodomestici.

Al suo interno, EP600 è dotato di un sistema di inverter ibrido: basterà quindi collegare i pannelli solari al generatore per raggiungere il 100% del livello di ricarica e, in pratica, non sono più necessari inverter solari o controller MPPT. Il sistema UPS di EP600 consente di risolvere in tempo reale le interruzioni di corrente, fornendo al contempo un backup continuo dell’alimentazione e mantenendo tutti i dispositivi funzionanti come nella norma.

La batteria di espansione B500 è dotata di celle della batteria LFP da 4.960 Wh per una durata di 10 anni. Ogni EP600 supporta fino a 16 pacchi batteria B500 per una capacità totale di 79 kWh, sufficienti a coprire tutte le esigenze di alimentazione anche durante gli inverni più gelidi; questo anche perché il pacco batterie B500 presenta al suo interno un sistema di auto riscaldamento in grado di resistere alle temperature più fredde.

Dotato di una custodia in lega di alluminio, questo sistema è classificato IP65: vanta quindi un livello di protezione molto alto nei confronti di polvere, graffi, usura. Il sistema, in funzione, genera un rumore fino ad un massimo di 50 dB, semplificando l’utilizzo quotidiano sia all’interno che all’esterno (se si installa all’esterno, si consiglia un armadio protettivo per evitare la luce solare diretta).

EP600 non ha bisogno di essere montato alla parete, basta combinare EP600 e più pacchi batteria B500 e collegare tutti i cavi e i componenti necessari.

Come ammortizzare l’aumento delle bollette energetiche con EP600 ESS?

Con bollette di luce e gas alle stelle che stanno mettendo in ginocchio sia le imprese che le famiglie in tutta Europa, quello attuale è il momento giusto per scegliere soluzioni di energia sostenibili salvaguardando così anche il portafogli.

All’alba, EP600 cattura e converte la luce solare in energia solare pronta all’uso. Si consiglia di utilizzare l’energia solare assieme a quella elettrica quando il prezzo dell’energia sarà più basso. Nel frattempo, l’energia in eccesso può essere immagazzinata per un uso successivo, o addirittura venduta alle società elettriche e guadagnare, così, delle piccole commissioni. L’energia elettrica costa di più durante le ore solari.

Collegandosi ai pannelli solari, EP600 assorbe fino a 6 kW di energia solare, il che significa che la ricarica completa di una combinazione EP600 + 2 * B500 richiede solo 2,2 ore. Con un’abbondante riserva di energia, EP600 può così prendere il posto della rete elettrica durante le ore di punta e diventare l’unica fonte di alimentazione per tutti gli apparecchi elettronici, per evitare bollette da capogiro.

Disponibilità e prezzo

BLUETTI ha rilasciato ufficialmente EP600 e B500 il 10 novembre alle ore 10:00 (ora di Berlino) in Paesi specifici, tra cui Germania, Italia, Francia, Spagna, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Polonia e Austria. Il prezzo di lancio della combinazione EP600 con due batterie B500 è di 8999€ e di 3000€ per B500 fino al 31 dicembre, con spedizione gratuita.

Inoltre sono inclusi anche 10 anni di garanzia e un servizio opzionale di installazione in loco.

Informazioni su Bluetti

Con oltre 10 anni di esperienza alle spalle nel settore industriale, BLUETTI porta avanti progetti sostenibili per il futuro attraverso lo sviluppo di tecnologie green per lo stoccaggio di energia solare sia per uso abitativo che outdoor, offrendo al contempo un’esperienza eco-compatibile per la salvaguardia del pianeta. BLUETTI è presente in oltre 70 paesi e viene scelta da milioni di persone nel mondo. Per maggiori informazioni, si prega di visitare il sito online di BLUETTI:

https://it.bluettipower.eu/

In collaborazione con Bluetti