STOP agli aumenti di luce e gas: con Octopus blocchi il prezzo per un anno

Se la situazione complicata del mercato energetico ti preoccupa comprensibilmente e temi che questo possa ripercuotersi presto sulle tue bollette, la soluzione migliore è bloccare tutto all’origine optando per una tariffa luce e gas a prezzo congelato per un anno che ti metta al riparo da tutte le oscillazioni del mercato permettendoti di pagare sempre lo stesso prezzo al kWh e al metro cubo. Octopus Energy ti offre tutto questo con Octopus Fissa 12M: un piano tariffario chiaro, sicuro e a scanso di brutte sorprese.

I dettagli dell’offerta

Con Octopus Fissa 12M avrai utenze domestiche per luce e gas a prezzi bloccati per 12 mesi:

Tariffa luce monoraria (uguale a tutte le ore del giorno) a 0,132€/kWh + 6€ di costi di commercializzazione al mese

(uguale a tutte le ore del giorno) a di costi di commercializzazione al mese Tariffa gas a 0,54€/Smc + 7€ di costi di commercializzazione al mese

A ciò devi aggiungere altri costi in bolletta indipendenti da Octopus Energy come il trasporto e la gestione del contatore, oneri di sistema, di regolazione e imposte. La certezza però, ed è il dato più importante, è che il prezzo della materia prima sarà sempre quello che abbiamo visto: per un anno e a zero sorprese.

Ti starai chiedendo cosa accadrà al termine dei 12 mesi: Octopus ti darà la possibilità di scegliere nuovamente la tariffa più conveniente per le tue esigenze. Avrai a disposizione sia una nuova tariffa a prezzo fisso oppure la possibilità di passare al mercato indicizzato. Ci penserai però tra un anno.

Nel frattempo, l’attivazione sarà semplicissima: compilando il modulo online ti basterà avere i tuoi dati, una vecchia bolletta e i dati di pagamento per dare il via al processo. Al resto penserà tutto Octopus, compresa la disdetta al tuo vecchio operatore e, naturalmente, senza alcuna interruzione di servizio.