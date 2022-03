BlufVPN: solo 2 euro/mese per tre anni

L’uso delle VPN è in costante aumento, ma la scelta non è semplice, visto il numero di soluzioni disponibili sul mercato. Uno dei parametri da considerare è il prezzo, quindi BlufVPN rientra sicuramente tra le VPN più economiche. Grazie all’offerta in corso è possibile sottoscrivere l’abbonamento per tre anni con uno sconto dell’80%.

BlufVPN: 2 euro/mese per tre anni

BlufVPN possiede una rete di oltre 500 server in oltre 60 paesi. La software house estone sottolinea che gli utenti possono scegliere server dedicati per lo streaming e il file sharing P2P. È possibile quindi aggirare le restrizioni geografiche e accedere ai siti bloccati. La VPN impedisce inoltre il tracciamento da parte dei provider e non conserva nessun dato relativo alle attività online (politica no-log).

Il traffico viene ovviamente protetto dalla crittografia AES a 256 bit. I protocolli supportati sono OpenVPN, Wireguard e IKEv2/IPSec. BlufVPN è compatibile con Windows, macOS, Android e iOS. Con un singolo abbonamento è possibile utilizzare fino a cinque dispositivi in contemporanea. Molto utile la funzionalità Kill Switch che disattiva automaticamente l’accesso ad Internet, se cade la connessione alla VPN.

Sono disponibili tre piani, ma quello più conveniente prevede l’abbonamento per tre anni al costo di 2 euro/mese (sconto dell’80%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito/debito, PayPal, Apple Pay, Google Pay e varie criptovalute. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.