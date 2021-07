BMAX B1 Plus, il Mini PC a 115€ su Amazon (COUPON)

Può un Mini PC essere economico, versatile e persino tascabile? Sì, nel caso del modello BMAX B1 Plus proposto oggi in doppio sconto su Amazon: al -15% applicato dallo store si può aggiungere un ulteriore coupon promozionale da 20 euro con un semplice click. Il form factor è davvero compatto: dimensioni pari a soli 12x12x2,6 centimetri e peso che si attesta a 220 grammi, rendendolo così ottimo per la portabilità.

Doppio sconto oggi su Amazon per BMAX B1 Plus

Diamo uno sguardo alle più importanti specifiche tecniche integrate: processore Intel Celeron N3350, 6 GB di RAM, unità SSD con 64 GB di memoria interna per lo storage espandibile con schede microSD, moduli WiFi e Bluetooth 4.2, slot Ethernet, uscite video HDMI e VGA con supporto all'output in risoluzione 4K, jack audio da 3,5 mm, due porte USB 2.0 e altre due USB 3.0. Per ogni altra informazione puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale Microsoft. Oggi puoi acquistare BMAX B1 Plus al prezzo di soli 115,99 euro e mettere così sulla scrivania un Mini PC adatto sia a gestire le operazioni base della produttività sia allo studio e all'intrattenimento multimediale. La spedizione è immediata e gratuita.