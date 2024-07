BMAX B1 Pro: il Mini PC (CPU Intel e Windows 11 Pro) a soli 109€

In sconto a soli 109 euro, fatichiamo a trovare un buon motivo per non mettere BMAX B1 Pro sulla scrivania. Il Mini PC è compatto, ma al tempo stesso ha tutto ciò che serve per streaming, navigazione e persino per la produttività di base, senza dimenticare il sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato.

Le specifiche tecniche del Mini PC di BMAX

Le dimensioni sono ridotte a meno di 12x12x2,6 centimetri, tanto da poter essere portato ovunque, anche nella borsa o nello zaino. Diamo uno sguardo con l’elenco qui sotto alle specifiche tecniche più importanti, rimandando alla scheda completa per altre informazioni.

Processore Intel Celeron N4000 con GPU Intel UHD Graphics 600;

8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna eMMC;

connettività WiFi, Bluetooth 4.2 ed Ethernet;

porte USB 3.0 e 2.0, microSD, jack audio e uscita video HDMI 4K.

Non devi applicare coupon né inserire codici promozionali: lo sconto è applicato in automatico, ti basta metterlo nel carrello per cogliere al volo l’occasione. Il Mini PC di BMAX (modello B1 Pro) al prezzo finale di soli 109 euro è un affare. Considera anche che nella confezione sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, un cavo HDMI, il manuale utente e la staffa VESA con relative viti per l’eventuale montaggio dietro al monitor.

L’affidabilità della promozione è garantita anche dalla vendita, gestita direttamente dallo store ufficiale del marchio, e dalla spedizione, affidata alla rete logistica di Amazon. Se decidi di ordinarlo adesso, entro domani arriverà direttamente a casa tua con la consegna gratuita. Il voto medio delle recensioni è 4,3 stelle su 5.