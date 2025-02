BMAX B1 Pro: Mini PC con Windows 11 Pro a soli 119€ (offerta)

Ideale per l’ufficio e per la scrivania di casa, BMAX B1 Pro è in forte sconto su Amazon. In questo momento puoi acquistare il Mini PC (della gamma MaxMini) al prezzo di soli 119 euro. Fra i tanti punti di forza in dotazione, oltre al design estremamente compatto, c’è anche il sistema operativo Windows 11 Pro, preinstallato e con licenza ufficiale Microsoft per ricevere tutti gli aggiornamenti distribuiti.

Mini PC a 119 euro su Amazon: è BMAX B1 Pro

Riportiamo di seguito le specifiche tecniche più importanti tra quelle in dotazione, rimandando alla pagina dedicata per saperne di più.

Processore Intel Celeron N4000 con GPU Intel UHD Graphics 600;

8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna eMMC;

connettività WiFi, Bluetooth 4.2 ed Ethernet;

porte USB 3.0 e 2.0, slot microSD e jack audio;

uscite video HDMI e VGA con supporto alla risoluzione 4K.

Non c’è bisogno di attivare coupon: il forte sconto è applicato in automatico e ti permette di acquistare il Mini PC di BMAX (modello B1 Pro) al prezzo finale di soli 119 euro. Si tratta di una spesa davvero irrisoria considerando le caratteristiche integrate.

È venduto dal negozio ufficiale italiano del marchio sull’e-commerce e spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica, senza passare da intermediari. Se lo ordini adesso, arriverà a casa tua con la consegna gratuita entro domani. Nella confezione sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, il manuale utente, un cavo HDMI e la staffa metallica per l’eventuale montaggio dietro lo schermo, così da azzerare lo spazio occupato sulla scrivania.