BMAX MaxMini B2 Plus: il Mini PC è in sconto su Amazon

In questo momento è possibile acquistare BMAX MaxMini B2 Plus approfittando di uno sconto del 15% proposto da Amazon. Le dimensioni del Mini PC sono compatte (27,9×15,8×7,5 centimetri) e il peso ridotto (740 grammi), così da poterlo portare con sé in viaggio o in movimento. Tra i punti di forza il supporto alla connessione simultanea di tre monitor.

Mini PC in offerta: BMAX MaxMini B2 Plus a -15%

Queste le specifiche tecniche integrate: processore Intel Intel Celeron J4115, 8 GB di RAM DDR4, GPU Intel UHD Graphics 600, unità SSD da 128 GB per lo storage con possibilità di espansione, WiFi, Bluetooth e una gamma completa di porte per la connettività come mostrato dall’immagine qui sotto. Se si desiderano altre informazioni è possibile consultare la scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato su BMAX MaxMini B2 Plus è Windows 10 con licenza ufficiale. Tutto questo oggi al prezzo di 195,49 euro invece di 229,99 euro come da listino. La disponibilità è immediata e il prodotto è consegnato a domicilio con spedizione gratuita gestita direttamente da Amazon.