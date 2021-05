Xiaomi Mi 11 Lite: lo smartphone in sconto di 50 € su Amazon

Appena annunciato, Xiaomi Mi 11 Lite è già in offerta: lo si può acquistare oggi approfittando dello sconto di 50 euro su Amazon e ricevere lo smartphone a casa già domani approfittando della spedizione gratuita. Non manca la possibilità di scegliere fra le tre tinte pensate dal produttore.

Xiaomi Mi 11 Lite in offerta su Amazon (-50 euro)

Queste le principali specifiche tecniche integrate: display AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione 2400×1080 pixel, processore Qualcomm Snapdragon 732G con GPU Adreno 618, 6 GB di RAM, 64 GB di memoria interna per lo storage, tripla fotocamera frontale con sensore primario da 64 megapixel, fotocamera frontale da 16 megapixel, un comparto completo di moduli per la connettività e batteria da 4.250 mAh. Per altre informazioni far riferimento alla scheda del prodotto. Queste le tre colorazioni proposte in offerta: Boba Black, Bubblegum Blue e Peach Pink.

Il sistema operativo preinstallato è Android 11 con interfaccia personalizzata MIUI 12. Tutto questo oggi al prezzo di 279,90 euro invece di 329,90 euro come da listino, con spedizione gratuita e immediata.