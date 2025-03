BMAX MaxMini B9 Power: un MOSTRO di Mini PC a -150€

BMAX MaxMini B9 Power è il Mini PC giusto per la scrivania di chi non accetta compromessi: oggi lo trovi in forte sconto su Amazon. È merito dell’offerta che lo propone sull’e-commerce con un coupon da -150 euro utile per tagliarne il prezzo finale. Ottimo per la produttività, ha tutto ciò che serve per garantire prestazioni di livello assoluto in ogni ambito, grazie a un comparto hardware di alto livello.

BMAX MaxMini B9 Power: un mostro di Mini PC

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11. Di seguito diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate, nel suo case compatto e dal design elegante. Scopri di più nella pagina dedicata sull’e-commerce.

Processore Intel Core i9 12900HK con chip grafico Intel Iris Xe;

32 GB di RAM DDR4 e SSD PCIe 4 da 1 TB;

connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ed Ethernet;

porte USB-C, USB 3.2 Type-A, USB 2.0 Type-A e jack audio;

uscite video HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4a con supporto 4K.

Attiva il coupon e sblocca lo sconto di 150 euro che ti permette di acquistare BMAX MaxMini B9 al prezzo finale di soli 589 euro, con un forte risparmio. Il Mini PC è venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica, per il massimo dell’affidabilità.

La disponibilità è immediata, vale a dire che se lo ordini subito arriverà direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Nella confezione sono presenti l’adattatore per l’alimentazione, il supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor e un cavo HDMI con lunghezza pari a 1,5 metri.