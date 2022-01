BMW ha inventato l'auto E Ink che cambia colore

Una tecnologia molto simile a quella impiegata negli schermi degli eBook reader applicata al mondo delle quattro ruote: nasce così BMW iX Flow, la concept car mostrata dal gruppo bavarese al CES 2022. La carrozzeria dell'auto è in grado di cambiare colore in modo istantaneo, nel nome della personalizzazione.

iX Flow è l'auto di BMW con carrozzeria E Ink

A rendere possibile quella che l'azienda definisce una magia è il rivestimento sviluppato ad hoc, che si adatta ai contorni del veicolo e che, su sollecito di un impulso elettrico, attiva specifici pigmenti sulla superficie. Può avvenire in seguito a un input del conducente, sulla base delle condizioni ambientali esterne o per esigenze funzionali. Ecco come funziona.

Il rivestimento superficiale della BMW iX Flow in collaborazione con E Ink contiene milioni di microcapsule, dal diametro equivalente allo spessore di un capello umano. Ognuna di queste microcapsule contiene pigmenti bianchi caricati negativamente e pigmenti neri caricati positivamente. A seconda dell'impostazione scelta, la stimolazione per mezzo di un campo elettrico fa sì che i pigmenti bianchi o neri si raccolgano sulla superficie della microcapsula, dando alla carrozzeria la tonalità desiderata.

Lo scopo di questa tecnologia elettroforetica non è prettamente estetico, ma anche funzionale, come si legge nel comunicato stampa.

Una superficie bianca riflette molto di più la luce di una nera. Di conseguenza, il surriscaldamento del veicolo e dell'abitacolo causato dalla forte luce solare e delle alte temperature esterne può essere ridotto cambiando l'esterno con un colore chiaro. Al contrario, con temperature più basse, un rivestimento esterno scuro aiuterà il veicolo ad assorbire di più il calore del sole.

Qui sotto una galleria di immagini utile per capire in che modo BMW iX Flow è in grado di cambiare il colore del proprio telaio.

Non è la sola innovazione nel mondo delle quattro ruote svelata in questi giorni: c'è anche il prototipo Mercedes-Benz VISION EQXX, un'auto elettrica che promette un'autonomia superiore ai 1.000 chilometri con una sola ricarica. E, rimanendo nell'ambito del CES 2022 di Las Vegas, Sony ha confermato l'intenzione di mettere un piede nel settore con la nascita della nuova sussidiaria Mobility.