 Ecco la bollente offerta invernale per la VPN di Surfshark
VPN globale, protezione da virus e malware, contrasto a truffe e spam, supporto per dispositivi illimitati: tutto nell'offerta di Surfshark.
VPN globale, protezione da virus e malware, contrasto a truffe e spam, supporto per dispositivi illimitati: tutto nell'offerta di Surfshark.

È partita l’offerta invernale di Surfshark che taglia fino all’87% il prezzo dell’abbonamento biennale alla VPN, aggiungendo inoltre 3 mesi extra gratis per l’accesso senza limitazioni al servizio. Vale a dire che se decidi di attivarlo adesso potrai navigare sicuro e protetto fino al marzo 2028. Un’occasione da cogliere al volo, un regalo per la privacy e l’anonimato online. Niente male, no?

La sua rete globale è composta da più di 4.500 server distribuiti in oltre 100 paesi del mondo. Collegati a uno situato in Giappone, negli Stati Uniti, in Australia oppure in Italia (se ti trovi all’estero) per ottenere immediatamente un indirizzo IP geolocalizzato, evitando così censure e ostacoli nella fruizione dei contenuti. Fanno parte del pacchetto anche il blocco delle pubblicità, uno strumento per generare email mascherate e dettagli personali fittizi, un antivirus sempre aggiornato, gli avvisi immediati in caso di violazione degli account, un motore di ricerca senza annunci e molto altro. Se vuoi saperne di più sulle funzionalità incluse, dai uno sguardo alla pagina dedicata sul sito ufficiale.

Grazie allo sconto fino all’87%, l’abbonamento biennale può essere tuo al prezzo mensile di soli 1,99 euro se scegli la formula Starter. In alternativa ci sono i piani One e One+ che aggiungono caratteristiche come la copertura per furto di identità fino a un milione di dollari. A questo si aggiungono 3 mesi extra gratis e la possibilità di chiedere un rimborso completo della spesa entro 30 giorni se non sarai soddisfatto.

Ciliegina sulla torta: la VPN di Surfshark può essere configurata e utilizzata su dispositivi illimitati. Attivala sui tuoi smartphone, tablet e computer per una protezione totale, sempre e ovunque. La rigorosa politica no-log del servizio garantisce che nessuna informazione sarà mai salvata o condivisa con terzi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 dic 2025

Super promo per ExpressVPN: a questo prezzo è la VPN migliore da scegliere oggi

Super promo per ExpressVPN: a questo prezzo è la VPN migliore da scegliere oggi
MasterChef 2026, prima puntata: come vederla in streaming dall'estero

MasterChef 2026, prima puntata: come vederla in streaming dall'estero
Una VPN per Natale: l'affare da mettere sotto l'albero

Una VPN per Natale: l'affare da mettere sotto l'albero
Surfshark VPN: occhio allo sconto invernale (1,99€ al mese e 3 mesi extra)

Surfshark VPN: occhio allo sconto invernale (1,99€ al mese e 3 mesi extra)
Davide Tommasi
Pubblicato il
12 dic 2025
