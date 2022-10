Bolletta luce e gas: risparmia con Plenitude

Con l’inizio di ottobre, siamo tutti inevitabilmente chiamati a dover fare i conti con i rincari dei prezzi dell’energia. Fortunatamente, il mercato libero consente di scegliere un nuovo fornitore per risparmiare, optando per la tariffa e per la formula più conveniente, in base alle proprie specifiche necessità. Qui è dove passiamo in rassegna i punti di forza della proposta Trend Casa di Plenitude.

Plenitude Trend Casa per risparmiare su luce e gas

Tra i vantaggi c’è anzitutto lo sconto domiciliazione: 24 euro in meno in due anni per chi attiva l’addebito diretto su conto corrente. Si ha inoltre la certezza di scegliere una realtà impegnata sul fronte della sostenibilità. L’elettricità proviene da fonti rinnovabili coperte da Garanzia d’Origine e il gas con CO2 compensata permette di finanziare progetti di conservazione forestale. Tutto questo senza dimenticare la trasparenza: in ogni momento è possibile verificare l’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) sul sito GME.

Scegliendo l’ offerta Trend Casa di Plenitude per luce e gas si paga il prezzo all’ingrosso dell’energia più un piccolo contributo al consumo. È possibile scegliere tra una tariffa monoraria o bioraria per la fornitura dell’elettricità, in base alle proprie esigenze.

Per la sottoscrizione del contratto si fa tutto online, in pochi minuti: bastano alcuni dati della bolletta e quelli anagrafici. Non si va incontro ad alcuna interruzione e non ci sono costi da sostenere per il passaggio dal vecchio fornitore.

I clienti possono poi contare su un’area personale dedicata alla verifica dei consumi e su un’assistenza raggiungibile tramite numero verde. A questo si aggiunge Genius, un assistente che aiuta a migliorare le proprie abitudini e a evitare gli sprechi, per una casa più efficiente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.