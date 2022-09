Caro bolletta: i consigli utili per risparmiare

Secondo la previsione di Federconsumatori, gli italiani si troveranno in questo autunno a dover fare i conti con pesanti rincari dell’energia, in particolare per quanto riguarda il riscaldamento: +62 per il gas, +49% per il gasolio e addirittura +99% per il pellet. Il caro bolletta impatterà su tutti, senza alcuna distinzione. Per fortuna, risparmiare è possibile, anche senza rinunciare al comfort di una casa accogliente.

Contro il caro bolletta: risparmiare sul riscaldamento

Anzitutto, è bene scegliere il contratto di fornitura più conveniente in base alle proprie necessità. Poi, da Netatmo, società leader nelle tecnologie per le smart home, ecco cinque consigli da seguire per affrontare al meglio i prossimi mesi.

Ogni casa è unica. Di conseguenza, è bene adottare una soluzione personalizzata, in grado di adattarsi ai diversi stili di vita e alle differenti esigenze. A questo scopo, il Termostato Intelligente e le Valvole Termostatiche possono creare un programma basato sulle proprie abitudini, semplicemente rispondendo ad alcune domande poste dall’applicazione Netatmo Energy.

È utile anche regolare la temperatura di ogni stanza in modo distinto. Di nuovo, si può contare sulle Valvole Termostatiche, compatibili con il 90% dei termosifoni, per far sì che ogni ambiente non sia né troppo caldo né troppo freddo. Ad esempio, si consiglia di non dormire in spazi oltre i 16° C.

Tenere conto delle condizioni meteo è importante. Se all’esterno fa molto freddo, l’impianto dovrà lavorare di più, consumando un quantitativo maggiore di energia. Le Valvole Termostatiche sono in grado di considerare anche questo parametro e, per evitare sprechi, spengono il riscaldamento quando nella stanza è rilevata una finestra aperta.

Il quarto consiglio da seguire è quello che passa dal monitoraggio dei consumi. La gamma di dispositivi Netatmo offre un report mensile che aiuta a controllarli e a ridurli in modo ottimale.

Infine, far leva sulle potenzialità di sistemi come Apple HomeKit, Alexa e Assistente Google, contribuisce a creare un ecosistema smart home efficiente e intelligente. In questo modo, l’impianto può essere controllato in ogni momento, anche da remoto, semplicemente inviando un comando da smartphone.

Ricordiamo infine che per installare il Termostato Intelligente basta meno di un’ora, mentre le Valvole Termostatiche si applicano in meno di dieci minuti, in modo semplice e senza alcun rischio di perdite d’acqua. Un modo efficace per risparmiare sui costi dell’energia.