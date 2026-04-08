Bolletta shock? Tutelati con un'offerta a prezzo fisso: si attiva online in 2 minuti

Engie Energia è la tua risposta per affrontare un mercato energetico sempre più imprevedibile: con l’offerta Energia PuntoFisso 12 mesi potrai infatti bloccare il prezzo della luce e del gas per un anno a una tariffa conveniente già decisa al momento dell’attivazione e che non cambierà dunque fino al prossimo anno. Il tutto con una procedura di attivazione semplice che si completa direttamente online e senza complicate procedure burocratiche.

I dettagli dell’offerta

L’offerta Engie Energia PuntoFisso 12 mesi prevede, prima di tutto, la possibilità di scegliere il tipo di tariffa per l’energia elettrica: puoi optare per la monoraria, uguale per tutte le ore del giorno, a 0,1377€/kWh oppure per la classica multioraria con tre differenti fasce di utilizzo e la più conveniente fissata a 0,1292€/kWh e che sarà attiva nelle ore notturne e nei weekeend. Per il gas invece il prezzo fisso sarà di 0,55€/Smc.

In entrambi i casi devi aggiungere i costi di commercializzazione che sono di 96 euro l’anno per fornitura “spalmati” sulle bollette. L’energia elettrica proviene da fonti 100% rinnovabili senza alcun costo extra, mentre la gestione sarà interamente digitale, dall’attivazione alla gestione tramite l’app ENGIE Italia, bolletta online e addebito diretto su conto corrente.

A completare il tutto, integrato nell’app troverai uno strumento di monitoraggio dei consumi che ti permetterà di analizzare le tue abitudini di spesa con un archivio storico fino a 2 anni.