Bolletta smart: addio alle brutte sorprese a fine mese

Con i tempi che corrono, l’arrivo di una bolletta può far venire i sudori freddi.

I prezzi dell’energia fuori controllo, infatti, hanno reso questa spesa un vero e proprio salasso per gli italiani. Questa voce, nel contesto di un bilancio familiare, può ormai avere un’incidenza a dir poco impressionante.

Esiste un modo per poter “normalizzare” tale uscita, sapendo a priori quanto sarà la spesa mensile? Grazie alla bolletta smart proposta da NeN è finalmente possibile.

Stiamo parlando di un fornitore energetico che propone luce e gas con un’innovativa formula di abbonamento. Ciò significa che, scegliendo NeN ogni mese si paga la stessa cifra, senza dover fare dunque i conti con spiacevoli sorprese.

La bolletta smart di NeN: paga ogni mese la stessa cifra per luce e gas

Il ragionamento che sta alla base di NeN è tanto semplice quanto efficace.

Il fornitore in questione, infatti, va a stimare la spesa annua per il cliente specifico. Fatto ciò, divide la spesa per 12 mesi andando a bloccare il prezzo della materia prima per il suddetto tempo. Ciò si traduce in una spesa fissa, che elimina del tutto le tanto temute bollette a sorpresa.

Non solo: NeN si dimostra anche un fornitore di luce e gas particolarmente attento all’aspetto green.

Anche se molta concorrenza del settore interagisce con l’utenza proponendo opzioni ecologiche, questo fornitore offre solo opzioni di questo tipo. Proprio per questo motivo, ad esempio, tutta l’elettricità gestita da NeN è ottenuta da fonti rinnovabili e con tanto di compensazione per quanto riguarda le emissioni CO2.

Infine, a testimoniare lo spirito innovativo di NeN, vi è l’a sua app.

Questa permette, con relativa semplicità, a capire a fondo come funziona il proprio abbonamento e come l’utente gestisce i propri consumi energetici.

