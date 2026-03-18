 Bollette impazzite? Octopus Energy blocca il prezzo di luce e gas per 12 mesi: è l'offerta da attivare subito
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Bollette impazzite? Octopus Energy blocca il prezzo di luce e gas per 12 mesi: è l'offerta da attivare subito

Con Octopus Energy ti metti subito al riparo dal rincaro dei prezzi dell'energia.
Bollette impazzite? Octopus Energy blocca il prezzo di luce e gas per 12 mesi: è l'offerta da attivare subito
Green Risparmio energetico
Con Octopus Energy ti metti subito al riparo dal rincaro dei prezzi dell'energia.

In un periodo di grande incertezza per il mercato dell’energia per via delle note vicende belliche e di politica internazionale, cautelarsi con un’offerta a prezzo fisso è la mossa migliore per evitare brutte sorprese in bolletta sia in inverno che in piena estate. Per questo la tariffa Octopus Fissa 12M di Octopus Energy è un’ottima soluzione: blocchi il prezzo di luce e gas per 12 mesi e, al termine del periodo, avrai comunque le condizioni migliori possibili per proseguire.

Attiva l’offerta

La tariffa che andrai ad attivare prevede un costo della materia prima luce su base monoraria, quindi uguale per tutte le ore del giorno e tutti i giorni della settimana, a 0,1353 €/kWh. Ideale soprattutto se vivi la casa a tutte le ore e non vuoi aspettare la sera o il weekend per utilizzare gli elettrodomestici più esigenti. La tariffa è affiancata da un costo di commercializzazione fisso di soli 6 euro al mese.

Anche per il metano la spesa è chiara con la materia prima gas fissata a soli 0,49 €/Smc, con una contenuta quota di commercializzazione pari a 7 euro al mese.

Con tempi di attivazione che vanno da 1 a 2 mesi completamente gestiti dall’operatore senza interruzioni di servizio, alla scadenza della promozione potrai scegliere nuovamente la tariffa più conveniente per te, rinnovando una Fissa o passando a una Flex indicizzata, permettendoti di continuare a risparmiare adattando il piano alle tue nuove esigenze.

Attiva l’offerta

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Pubblicato il 18 mar 2026

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Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
18 mar 2026
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